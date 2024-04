Schweiz braucht eine Überwachungsbehörde für staatliche Beihilfen

Nicht von den geplanten Regulierungen betroffen wären Beihilfen in Bereichen ausserhalb dieser drei Abkommen. So zum Beispiel die Staatsgarantien bei den Kantonalbanken. (sda)

Im Bereich des Landverkehrs sollen Beihilfen an inländische Bahnen vom Abkommen ausgenommen sein. Einerseits handelt es sich um Service-Public-Leistungen, die grundsätzlich in der EU zulässig seien, und andererseits sei der inländische öffentliche Verkehr nicht Teil des Landverkehrsabkommen, heisst es im Faktenblatt. Betroffen von den Regeln wäre der internationale Bahnverkehr.

Viola Amherd und Ursula von der Leyen am 18. März 2024 in Brüssel. Bild: keystone

Eskalation im Nahen Osten – das wissen wir zum iranischen Angriff auf Israel

Der Iran macht seine Rache-Drohungen wahr und greift Israel mit Drohnen und Raketen direkt an. Am frühen Sonntagmorgen gibt Israel zwar Entwarnung. Doch die Lage bleibt angespannt, da unklar ist, ob weitere Angriffswellen folgen – und wie Israel reagieren wird.

Anfang April hat – mutmasslich – Israel zwei hochrangige iranische Militärs in der Botschaft des Landes in Syrien mit einem Luftangriff getötet. Der Iran hat daraufhin Rache geschworen. In der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) hat das Land die Ankündigungen nun in die Tat umgesetzt und Israel mit zahlreichen Drohnen und Raketen angegriffen. Eine Übersicht.