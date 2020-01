International

Schweiz

Verdacht auf Coronavirus in Zürich – zwei Personen sind in Quarantäne



Bild: AP Health Protection Agency

Liveticker

Coronavirus: 80 Todesopfer ++ Genfer Labor mit Schnelltests ++ 2 Verdachtsfälle in Zürich

Erste Verdachtsfälle des Coronavirus sind nun auch in der Schweiz aufgetaucht. Am Zürcher Triemli-Spital befinden sich zwei Personen, die sich zuvor in China aufgehalten hatten, in Quarantäne.

Am 31. Dezember 2019 informierten die chinesischen Behörden erstmals über eine neue Lungenkrankheit in der Stadt Wuhan. Seither hält die Ausbreitung des neuen Coronavirus nicht nur die Volksrepublik in Atem. Auch international wächst die Sorge vor einer Pandemie.

Das Wichtigste im Überblick:

Zwei Personen, die zuvor in China waren, werden mit Verdacht auf Coronavirus im Zürcher Triemli-Spital behandelt

In Frankreich gibt es inzwischen drei bestätigte Fälle von Personen, die sich mit dem Virus angesteckt haben.

In China gibt es mittlerweile knapp 2000 bestätigte Infektionsfälle, 80 Patienten starben.

Nach Wuhan werden weitere Städte isoliert. Inzwischen stehen bereits 57 Millionen Menschen unter Quarantäne.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach nach einer Krisensitzung beschlossen, vorerst keinen weltweiten Gesundheitsnotstand auszurufen.

