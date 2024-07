Greenpeace fordert mehr Fernzüge ab Zürich und Genf

Die Städte mit den meisten direkten Zugverbindungen zu anderen Grossstädten waren laut der Mitteilung Wien (17), München (15), Berlin (14), Paris und Zürich (je 13). Genf wies demnach nur vier Direktverbindungen auf. Der Unterschied zwischen Zürich und Genf war demnach besonders gross bei den Nachtzugverbindungen: In Zürich waren es neun, in Genf gab es keine. (sda)

Greenpeace fordert den Bund und die SBB auf, die Bahnverbindungen mit europäischen Städten zu verbessern. Allgemein müssten die Regierungen Europas dem Schienenverkehr vor dem Luftverkehr den Vorrang geben, teilte die Umweltorganisation am Dienstag mit.

Greenpeace fordert mehr europäische Fernzüge zwischen Grossstädten: Ab Zürich besteht laut einer Analyse der Umweltorganisation das Potenzial für 15 weitere Zugverbindungen – in Genf sind es demnach gar 25.

