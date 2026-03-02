freundlich
DE | FR
burger
International
Schweiz

Gestrandet wegen Iran-Krieg: So geht es Reisenden aus der Schweiz

epa12786968 Passengers wait inside the Departure Terminal of the Suvarnabhumi International Airport in Samut Prakan province, Thailand, 01 March 2026. Suvarnabhumi Airport responded on 01 March 2026 t ...
Nicht nur im Nahen Osten, auch in anderen Destinationen sind Reisende aufgrund des Iran-Kriegs gestrandet – hier am Flughafen Suvarnabhumi in Thailand.Bild: EPA

«Die Menschen sind in Panik» – so geht es Reisenden in Nahost

Reisende aus der Schweiz sind wegen des Nahostkriegs in 15 Ländern gestrandet. Viele suchen sich Hilfe beim Touring Club Schweiz (TCS).
02.03.2026, 12:1402.03.2026, 12:18
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Im Luftraum über dem Nahen Osten geht zurzeit nichts mehr. Am Wochenende wurden dort rund 3000 Flüge gestrichen, wie die Aargauer Zeitung schreibt. Die Fluggesellschaft Swiss setzt alle Flüge nach und von Dubai bis zum 4. März aus, die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain umfliegt sie bis am 8. März.

Das EDA hat derweil mitgeteilt, dass es keine Ausreise von Schweizerinnen und Schweizern aus der betroffenen Region organisiert.

Hilfesuchende aus 15 Ländern

Beim Touring Club Schweiz (TCS) melden sich viele Personen, die aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten oder in anderen Destinationen gestrandet sind. «Wir verzeichnen fünfmal mehr Anrufe als sonst», sagt die Mediensprecherin des TCS, Vanessa Flack, zu watson.

Die Anrufenden aus 15 verschiedenen Ländern wenden sich mit unterschiedlichen Anliegen an den TCS, so Flack. Wer nicht in einem Kriegsgebiet, sondern etwa in Indien, Australien oder Sri Lanka gestrandet sei, rufe vor allem an, um Hilfe bei Hotelreservationen oder sonstige Informationen zu erhalten.

A black plume of smoke rises from a warehouse at the industrial area of Sharjah City in the United Arab Emirates following reports of Iranian strikes in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, March 1, 2 ...
Rauchwolke nach einem Einschlag am Sonntag in der Nähe von Dubai. Bild: AP

Bei jenen, die sich im Kriegsgebiet selbst befinden, sieht die Situation anders aus. «Die Menschen sind in Panik», sagt Flack. «Sie hören die Einschläge und fürchten, selbst getroffen zu werden.» Die Menschen möchten die Region so schnell wie möglich verlassen.

Zusätzliches Personal im Einsatz

Viele Menschen, die sich beim TCS melden, erhofften sich mehr Informationen. «Sie haben nur die Information, dass ihr Flug annulliert ist», sagt Flack. Viele wüssten nicht, was sie nun unternehmen sollen. Die Hotlines der Fluggesellschaften seien überlastet.

Die Mitarbeitenden des TCS könnten in diesen Fällen aber nicht viel unternehmen: «Wir können im Moment nur beruhigen und sagen, dass sie Geduld haben müssen.»

Passengers stranded by the closure of Dubai International Airport await for assistance in the airport parking lot in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Gestrandete Reisende warten auf dem Parkplatz am Internationalen Flughafen in Dubai. Bild: AP

Das Reden selbst sei für viele Reisende oft bereits eine Hilfe. «Die Leute sind nur schon froh, dass sie überhaupt jemanden erreichen», so Flack.

Der TCS hat wegen der speziellen Lage zusätzliches Personal in Dienst gestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien über 100 Anrufe eingegangen.

Die Kosten für die Hotelübernachtungen müssen in der Regel die Fluggesellschaften tragen.

Mehr:

Flugchaos wegen Iran-Krieg: Tausende Flüge gestrichen – die Folgen für die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen
1 / 5
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen

Irans Präsident Massud Peseschkian
quelle: ap / vahid salemi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Karte zeigt eine Übersicht der Angriffe des Kriegs im Iran nach 48 Stunden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Trump mit erster Bilanz: «Viele Verantwortliche betteln nun um Immunität»
US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede die massive Militäroffensive gegen Iran verteidigt und als eine der grössten Operationen der Geschichte bezeichnet. In den vergangenen 36 Stunden hätten die USA gemeinsam mit Partnern die «Operation Epic Fury» durchgeführt – eine der «komplexesten und überwältigendsten» Militäraktionen, die es je gegeben habe.
Zur Story