Nicht nur im Nahen Osten, auch in anderen Destinationen sind Reisende aufgrund des Iran-Kriegs gestrandet – hier am Flughafen Suvarnabhumi in Thailand. Bild: EPA

«Die Menschen sind in Panik» – so geht es Reisenden in Nahost

Reisende aus der Schweiz sind wegen des Nahostkriegs in 15 Ländern gestrandet. Viele suchen sich Hilfe beim Touring Club Schweiz (TCS).

Hanna Hubacher Folge mir

Mehr «International»

Im Luftraum über dem Nahen Osten geht zurzeit nichts mehr. Am Wochenende wurden dort rund 3000 Flüge gestrichen, wie die Aargauer Zeitung schreibt. Die Fluggesellschaft Swiss setzt alle Flüge nach und von Dubai bis zum 4. März aus, die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain umfliegt sie bis am 8. März.

Das EDA hat derweil mitgeteilt, dass es keine Ausreise von Schweizerinnen und Schweizern aus der betroffenen Region organisiert.

Hilfesuchende aus 15 Ländern

Beim Touring Club Schweiz (TCS) melden sich viele Personen, die aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten oder in anderen Destinationen gestrandet sind. «Wir verzeichnen fünfmal mehr Anrufe als sonst», sagt die Mediensprecherin des TCS, Vanessa Flack, zu watson.

Die Anrufenden aus 15 verschiedenen Ländern wenden sich mit unterschiedlichen Anliegen an den TCS, so Flack. Wer nicht in einem Kriegsgebiet, sondern etwa in Indien, Australien oder Sri Lanka gestrandet sei, rufe vor allem an, um Hilfe bei Hotelreservationen oder sonstige Informationen zu erhalten.

Rauchwolke nach einem Einschlag am Sonntag in der Nähe von Dubai. Bild: AP

Bei jenen, die sich im Kriegsgebiet selbst befinden, sieht die Situation anders aus. «Die Menschen sind in Panik», sagt Flack. «Sie hören die Einschläge und fürchten, selbst getroffen zu werden.» Die Menschen möchten die Region so schnell wie möglich verlassen.

Zusätzliches Personal im Einsatz

Viele Menschen, die sich beim TCS melden, erhofften sich mehr Informationen. «Sie haben nur die Information, dass ihr Flug annulliert ist», sagt Flack. Viele wüssten nicht, was sie nun unternehmen sollen. Die Hotlines der Fluggesellschaften seien überlastet.

Die Mitarbeitenden des TCS könnten in diesen Fällen aber nicht viel unternehmen: «Wir können im Moment nur beruhigen und sagen, dass sie Geduld haben müssen.»

Gestrandete Reisende warten auf dem Parkplatz am Internationalen Flughafen in Dubai. Bild: AP

Das Reden selbst sei für viele Reisende oft bereits eine Hilfe. «Die Leute sind nur schon froh, dass sie überhaupt jemanden erreichen», so Flack.

Der TCS hat wegen der speziellen Lage zusätzliches Personal in Dienst gestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien über 100 Anrufe eingegangen.

Die Kosten für die Hotelübernachtungen müssen in der Regel die Fluggesellschaften tragen.