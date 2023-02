Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland über die Schweiz hat sich verfünffacht

Die «Bild» berief sich auf eine Antwort des deutschen Innenministeriums auf eine AfD-Anfrage. Der Chef der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft (DPoIG), Heiko Teggatz, nannte die Zahlen nicht verwunderlich. «Zurückweisungen wie an der österreichischen Grenze sind zur Schweizer nicht möglich», sagte er der Zeitung. «Das Bundesinnenministerium weigert sich nach wie vor, Grenzkontrollen zur Schweiz bei der EU anzumelden und schiebt die Verantwortung damit vorsätzlich an die Länder und Kommunen ab.»

Der Zoll in Kreuzlingen (CH) und Konstanz (DE). Bild: EPA/DPA

Die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland über die Schweiz hat sich innerhalb kürzester Zeit mehr als verfünffacht. Vom ersten auf das zweite Halbjahr 2022 sei die Zahl von 1610 auf 8862 gestiegen, berichtete die deutsche «Bild»-Zeitung am Dienstag.

