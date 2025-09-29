Hochnebel10°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Europas Umwelt in keinem guten Zustand – die Schweiz kommt besser weg

Europas Umwelt ist laut Bericht in keinem guten Zustand – die Schweiz kommt besser weg

Die Schweiz hat ihre Umweltbelastung laut der Europäischen Umweltagentur (EEA) zwischen 2000 und 2022 um ein Drittel pro Kopf reduziert. Dennoch überschreite sie laut dem neuen Bericht der Behörde weiterhin die planetaren Belastungsgrenzen.
29.09.2025, 07:5629.09.2025, 07:56

Fortschritte gebe es laut Länderprofil bei der Luftqualität, der Biodiversität in den Wäldern und beim Ressourcenmanagement. Gleichzeitig blieben grosse Herausforderungen bestehen: Zwei Drittel der von der inländischen Nachfrage verursachten Umweltschäden fielen im Ausland an, hinzu kämen Klimawandel und Übernutzung von Ressourcen. Als Gegenmassnahmen verwies die EEA auf nationale Gesetze wie das CO2- und das Klima- und Innovationsgesetz sowie auf Programme wie den Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung und Empfehlungen für ressourcenschonende Ernährung.

Schnee bedeckte Baeume am Sonntag, 11. Dezember 2022 in einem Wald in Huettikon. Die Schweiz hat stellenweise die kaelteste Nacht des Jahres erlebt. In der Nacht auf Montag soll es noch kaelter werden ...
Die Biodiversität in den Wäldern wurden in der Schweiz laut dem Bericht besser.Bild: keystone

Im europäischen Vergleich zeige der Bericht zwar ebenfalls Erfolge bei der Reduktion von Treibhausgasen und Luftschadstoffen, doch bleibe die Gesamtsituation der Natur besorgniserregend. Die Umweltagentur warne, dass die Belastungen erhebliche Risiken für Wohlstand, Sicherheit und Lebensstandard in Europa bergen würden. Die Umsetzung bereits vereinbarter Richtlinien müsse daher dringend beschleunigt werden.

Der Bericht der in Kopenhagen ansässigen EU-Behörde gilt als die europaweit umfassendste Analyse zur aktuellen Lage von Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in der Region. Er fusst auf Daten aus 38 Staaten. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
5
Mattea Meyer nach Abstimmungsniederlage: «Es tut weh»
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
So wollen die Bürgerlichen verhindern, dass die UBS die Schweiz verlässt
Bürgerliche Parlamentarier arbeiten an einem Kompromiss: Die Regeln für die UBS sollen verschärft werden – aber nicht so, wie es Finanzministerin Karin Keller-Sutter vorsieht.
Das Votum von Ständerat Thierry Burkart liess aufhorchen. Es brauche einen «tragfähigen Kompromiss», sagte der FDP-Präsident Mitte September in der kleinen Kammer. Einen Kompromiss zwischen der Politik und der betroffenen Branche, sodass den Ansprüchen «der Sicherheit, aber auch der Konkurrenzfähigkeit gebührend Rechnung getragen» werde.
Zur Story