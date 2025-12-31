sonnig-6°
Silvester News: Die Welt rutscht ins 2026 – um 11 Uhr startet Kiribati

epa12618681 Spectators arrive to secure viewing spots during New Year&#039;s Eve festivities at the Royal Botanic Gardens in Sydney, Australia, 31 December 2025. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW Z ...
Bereits am Nachmittag versammeln sich zahlreiche Menschen, um in Sydney die beste Sicht aufs Feuerwerk zu haben.Bild: keystone

Die Welt rutscht ins neue Jahr – um 11 Uhr startet Kiribati

31.12.2025, 08:5431.12.2025, 09:02
  • Die Welt rutscht ins Jahr 2026. Den Anfang macht um 11 Uhr Schweizer Zeit Kiribati im Pazifischen Ozean.
  • Um 14 Uhr folgt das grosse Feuerwerk in Sydney, welches du im Livestream mitverfolgen kannst.
  • In der Schweiz sind ebenfalls zahlreiche Feuerwerke geplant. Wir streamen das Feuerwerk von Zürich vom Üetliberg live ab Mitternacht.
  • Wenn du wissen willst, ob du in deiner Gemeinde Feuerwerk zünden darfst, dann hilft dir diese Übersicht.
Feuerwerk brannte seine Wohnung nieder – dieser Mann verlor an Silvester in Berlin alles

Video: watson/lucas zollinger
