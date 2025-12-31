Die Welt rutscht ins neue Jahr – um 11 Uhr startet Kiribati
- Die Welt rutscht ins Jahr 2026. Den Anfang macht um 11 Uhr Schweizer Zeit Kiribati im Pazifischen Ozean.
- Um 14 Uhr folgt das grosse Feuerwerk in Sydney, welches du im Livestream mitverfolgen kannst.
- In der Schweiz sind ebenfalls zahlreiche Feuerwerke geplant. Wir streamen das Feuerwerk von Zürich vom Üetliberg live ab Mitternacht.
- Wenn du wissen willst, ob du in deiner Gemeinde Feuerwerk zünden darfst, dann hilft dir diese Übersicht.
