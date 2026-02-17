wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
International
Schweiz

Russische Delegation fliegt von Moskau nach Genf – übers Mittelmeer

Ein direkter Flug von Moskau nach Genf hätte halb so lange gedauert.
Ein direkter Flug von Moskau nach Genf hätte halb so lange gedauert. Bild: Flightradar24

Russische Delegation fliegt von Moskau nach Genf – übers Mittelmeer

17.02.2026, 16:0617.02.2026, 16:15

Am Montagabend ist eine russische Delegation zu Gesprächen mit der Ukraine nach Genf aufgebrochen. Für die Strecke von Moskau nach Genf benötigte die Regierungsmaschine vom Typ Il-96-300 insgesamt 9 Stunden und 13 Minuten – mehr als doppelt so lange wie üblich.

Bild

Grund für die massive Verzögerung des Teams um Wladimir Medinski ist die weiträumige Umfliegung des europäischen Luftraums. Während ein Direktflug normalerweise über Belarus, Polen und Deutschland führt, zwangen die geltenden Sanktionen die Crew auf eine Südroute.

epa11454270 The Ilyushin Il-96-300 plane carrying Russian President Vladimir Putin prepares to land at the Nursultan Nazarbayev International Airport in Astana, Kazakhstan, 03 July 2024. Vladimir Puti ...
Am Dienstagmorgen um 6.48 Uhr ist die russische Maschine in Genf gelandet.Bild: keystone

Türkei statt Polen

Wie Daten von FlightRadar24 – einem Onlinedienst zur Echtzeit-Positionsdarstellung von Flugzeugen – zeigen, führte der Weg über das Schwarze Meer und die Türkei, ehe die Maschine über dem Mittelmeer rechts abbog und Italien überquerte.

Trotz des generellen Flugverbots für russische Maschinen im EU-Raum kursieren Medienberichte, wonach die USA bei der Einholung der nötigen Sonderbewilligungen behilflich waren.

Ein direkter Überflug Polens blieb dennoch ausgeschlossen: Warschau verweigert russischen Regierungsmaschinen seit den jüngsten Zwischenfällen mit russischen Drohnen konsequent den Transit.

Russland und die Ukraine haben unter US-Vermittlung in Genf ihre zweitägigen Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine aufgenommen.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus
1 / 10
So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus
Menschen stehen im ehemaliges McDonald's-Restaurant in Moskau, an, um ihre Bestellung aufzugeben.
quelle: keystone / maxim shipenkov
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos nach Absturz von Militärtransportflugzeug in Russland aufgetaucht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
China präsentiert neue Roboter – so gross ist der Unterschied zum Vorjahr
In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar begann das chinesische Jahr des Feuerpferdes. Dabei hat die neueste Roboter-Technik allen die Show gestohlen.
Die vom China-Media-Group (CMG) ausgerichtete Frühlingsfest-Gala stellte Chinas neueste technologische Innovationen ins Rampenlicht, wobei die Errungenschaften des rasant wachsenden Robotiksektors des Landes im Laufe der stundenlangen Unterhaltungsshow mehrfach hervorgehoben wurden.
Zur Story