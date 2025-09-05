bedeckt14°
DE | FR
burger
International
Schweiz

EDa äussert sich zum Tod von Schweizerin in Lissabon

Aussendepartement bestätigt Tod von Schweizerin in Lissabon

05.09.2025, 08:0005.09.2025, 08:00
Mehr «International»

Eine Schweizerin hat beim Seilbahnunglück in Lissabon ihr Leben verloren. Das Aussendepartement bestätigte am Freitag das Schweizer Todesopfer.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) informierte am Freitag auf X über den Todesfall. «Unsere Gedanken sind bei allen Opfern und denen, die bei diesem Drama einen geliebten Menschen verloren haben», hiess es weiter.

Beim Seilbahnunglück wurde zudem eine Schweizerin verletzt, wie das EDA bereits am Donnerstag bekannt gegeben hatte. Die Botschaft in Lissabon stehe in Kontakt zu ihr und betreue sie im Rahmen des konsularischen Schutzes. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes machte das EDA keine weiteren Angaben.

Fünf weitere Tote stammten aus Portugal und zwei aus Südkorea. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Abend in der portugiesischen Hauptstadt mit. Die Arbeiten zur Identifizierung der weiteren Opfer liefen.

Bei der Entgleisung der historischen und bei Touristen beliebten Standseilbahn «Elevador da Gloria» kamen im Zentrum der portugiesischen Hauptstadt nach aktuellen Angaben der Behörden 16 Menschen ums Leben, 21 Passagiere wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den Opfern waren Informationen des staatlichen portugiesischen TV-Senders RTP zufolge Menschen mit zehn verschiedenen Nationalitäten. (sda/afp)

Mehr zum Seilbahnunglück in Lissabon:

Schweizer bei Seilbahnunglück in Lissabon getötet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Meister? Negative Überraschung? Wir tippen die National-League-Saison
WC-Ente erhält eigene Briefmarke
Die Post hat eine Briefmarke mit dem Reinigungsmittel «WC-Ente» lanciert. Mit der Marke soll der Schweizer Erfindungsgeist gewürdigt werden, so die Post. Reibt man an ihr, riecht sie nach dem typischen Zitrus-Reinigungsduft.
Zur Story