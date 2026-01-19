Der iranische Aussenminister Abbas Araghchi bekommt am WEF eine Bühne. Bild: keystone

WEF lädt Irans Aussenminister ein – Tage nach Massaker an Bevölkerung

Nur Tage nach dem das Regime Tausende protestierende Menschen massakriert hat, wird der iranische Aussenminister Abbas Araghchi ans WEF nach Davos eingeladen. Das sorgt für Empörung und scharfe Kritik.

Nico Conzett Folge mir

Mehr «International»

Mindestens 3000 Menschen wurden bei Protesten gegen die iranische Führung in den vergangenen Tagen brutal getötet. Menschenrechtsorganisationen gehen von weit höheren Opferzahlen aus, die Schätzungen reichen hoch bis zu 20'000.

Für die Verantwortlichen des WEF in Davos, das heute Montag beginnt, kein Grund, iranische Regimevertreter von der Veranstaltung auszuschliessen – im Gegenteil, das WEF bietet einem von ihnen eine Bühne. Kurzfristig wurde ein Podiumsgespräch mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi aufgegleist. Dieser stellt sich am Dienstag während einer halben Stunde kritischen Fragen der Financial-Times-Chefredaktorin Roula Khalaf, wie dem offiziellen Programm des WEF zu entnehmen ist. Gleichzeitig ist der Auftritt aber auch eine Bühne, um das brutale Vorgehen des Regimes zu relativieren.

Das Gespräch zwischen Khalaf und Araghchi soll eine halbe Stunde dauern. Bild: screenshot wef

Das sorgt für scharfe Kritik. Die US-Gruppe United Against Nuclear Iran (UANI) fordert die WEF-Verantwortlichen auf, keine Vertreter der iranischen Regierung zuzulassen, wie Fox News berichtet. Beim konservativen US-Newssender durfte Araghtschi kürzlich ebenfalls auftreten und die Gewaltexzesse seiner Regierung herunterspielen, was für Kritik sorgte.

Mark Wallace, Ex-US-Botschafter bei den Vereinten Nationen unter Präsident George W. Bush und heute CEO von UANI, kritisiert nun das WEF in einem Brief an CEO Borge Brende scharf, wie Fox berichtet.

«Erst diesen Monat hat das iranische Regime das verübt, was manche für das grösste Massaker seiner Geschichte halten.»

Mark Wallace kritisiert das WEF scharf. Bild: www.imago-images.de

Aussenminister Araghchi sei Mitglied des iranischen Sicherheitsrates, welcher den Befehl erteilt habe, Zivilisten zu töten. Wallace:

«Die Einladung von Vertretern des iranischen Regimes wie Araghchi, die diese Geschichte beschönigen, ist zutiefst beleidigend und völlig unangebracht für ein Forum, dessen diesjähriges Thema ‚Ein Geist des Dialogs‘ lautet. Anstatt eines Dialogs bot die Islamische Republik diesen mutigen Iranern Kugeln an.»

Das WEF reagierte bisher nicht auf eine Anfrage des US-Mediums bezüglich einer Stellungnahme.

Im Iran kam es rund um den Jahreswechsel zu grossen Protesten wegen des Zusammenbruchs der Währung, die die wirtschaftliche Not vieler Menschen im Land noch erhöhte. Dazu herrscht in weiten Teilen der bevölkerung Unzufriedenheit aufgrund des äusserst repressiven Regimes.

Die iranische Regierung reagierte äusserst brutal auf die Proteste, sperrte zunächst das Internet und begann danach auf die Menschen schiessen zu lassen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mehrfach mit einer Interventionen, sollten die Tötungen fortgesetzt werden. Er sah dann aber doch davon ab, soll sich aber nach wie vor für die Absetzung der iranischen Regierung aussprechen. Befürchtungen, dass es zu einer militärischen Eskalation kommen könnte, bestehen weiterhin. (con)

