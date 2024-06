Grosser Rückruf: Giftige ägyptische Kartoffeln in Deutschland

In der Schweiz hingegen wurden die ägyptischen Kartoffeln bisher nicht zurückgerufen. Von den Schweizer Detailhändlern haben Coop und Aldi ebenfalls Sorten aus dem nordafrikanischen Land im Angebot. Aldi gibt auf Nachfrage von 20 Minuten an, dass aktuellen Untersuchungen unauffällig gewesen seien. Aufgrund der Fälle in Deutschland werde man ägyptische Kartoffeln nun aber verstärkt untersuchen.

Deutsche Supermarktketten rufen in grossem Stil Kartoffeln zurück. Der Grund sind Rückstände von giftigen Pflanzenschutzmitteln. In der Schweiz gibt es bisher keine solchen Rückrufaktionen.

Ägyptische Kartoffeln werden in grossen Mengen nach Europa exportiert – auch in die Schweiz.

