Hochnebel
DE | FR
burger
International
Spanien

Partei von Spaniens Regierungschef Sánchez im Sinkflug

Partei von Spaniens Regierungschef Sánchez im Sinkflug

Spaniens regierende Sozialisten haben bei einer Regionalwahl im Nordosten des Landes eine weitere herbe Niederlage erlitten.
09.02.2026, 06:2909.02.2026, 06:29

In der autonomen Gemeinschaft Aragón rutschte die Partei von Regierungschef Pedro Sánchez um mehr als fünf Prozentpunkte auf nur noch 24,3 Prozent ab, ein historisch schlechtes Ergebnis.

epa12672943 Spain&#039;s Prime minister Pedro Sanchez during a press conference at the end of an informal meeting of the members of the European Council in Brussels, Belgium, early 23 January 2026. EU ...
Pedro Sánchez' Partei hat derzeit einen schweren Stand.Bild: keystone

Spanische Medien wie die Zeitungen «La Vanguardia» und «El País» werteten das als weiteren Schlag für Sánchez' schwächelnde Minderheitsregierung, die im Parlament in Madrid über keine Mehrheit mehr verfügt. Im Dezember hatte die Regierungspartei PSOE schon bei der Regionalwahl in der Extremadura ein Debakel erlebt und war um 14 Prozentpunkte auf nur noch 26 Prozent eingebrochen.

Die bisher in Aragón regierende konservative Volkspartei PP wurde bei leichten Verlusten mit 34,3 Prozent zwar wieder stärkste Kraft, ist aber mehr als zuvor auf die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen. Diese konnte rund 6,5 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent zulegen und ihre Sitzzahl im Parlament verdoppeln, wie die Wahlkommission in der Regionalhauptstadt Saragossa nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wegen Epstein-Nähe und Lügen: Republikaner Massie fordert Lutnick-Rücktritt
Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie hat im Zusammenhang mit dem Fall Epstein den Rücktritt von US-Handelsminister Howard Lutnick gefordert.
Wenn man den Informationen aus den Akten rund um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Glauben schenke, sei Lutnick auf der Privatinsel des Multimillionärs gewesen und habe geschäftliche Beziehungen zu ihm gehabt, und zwar Jahre nach dessen Verurteilung im Jahr 2008, sagte Massie dem US-Sender CNN.
Zur Story