Serena Williams wirbt für Abnehmspritze – und erntet Kritik

Serena Williams macht kein Geheimnis daraus, dass sie auf Abnehmspritzen zurückgreift. Dass sie nun auch beim Super Bowl dafür wirbt, geht vielen jedoch zu weit.

Serena Williams war über zwei Jahrzehnte das Sinnbild für körperliche Stärke, Disziplin und sportliche Dominanz. Umso heftiger fiel die Reaktion aus, als die Tennis-Ikone beim Super Bowl 2026 nicht mit einer sportlichen Botschaft, sondern mit einem umstrittenen Werbeauftritt auffiel.

Ein Werbespot rund um Abnehmmedikamente löste bei vielen Fans deutliche Kritik aus, zumal der Clip in der Nacht zum Sonntag ein Millionenpublikum erreichte.

Serena Williams überrascht mit Super-Bowl-Werbung

Die 44-jährige ehemalige Profi-Spielerin war in einem Werbespot des Telemedizin-Anbieters Ro zu sehen, der während des Super Bowl ausgestrahlt wurde. Darin wirbt Serena Williams für sogenannte GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion.

In der Werbung ist zu sehen, wie sie das Präparat nutzt und über gesundheitliche Effekte spricht. Laut eigener Angaben hat sie nicht nur Gewicht verloren, sondern auch ihre Blutzuckerwerte stabilisiert, die Belastung der Knie reduziert und den Cholesterinspiegel gesenkt.

Williams hatte bereits zuvor öffentlich gemacht, dass sie nach dem Ende ihrer aktiven Karriere und nach der Geburt ihres zweiten Kindes auf die Medikamente zurückgriff. Im August 2025 erklärte sie gegenüber dem Magazin People, sie habe trotz Training und gesunder Ernährung ihr Wunschgewicht nicht mehr erreicht.

Erst 2024, nach dem Abstillen ihrer Tochter Adira River Ohanian, habe sie mit der Einnahme begonnen und innerhalb eines Jahres rund 14 Kilogramm verloren.

Fans kritisieren Serena Williams

Trotz dieser persönlichen Erklärung stiess der Super-Bowl-Auftritt bei vielen auf Ablehnung. Bei X wurde die Werbung scharf kritisiert.

Ein User bezeichnete es als «beschämend», dass ausgerechnet sie für Abnehmspritzen wirbt. An anderer Stelle war zu lesen:

«Serena Williams, die grösste Tennisspielerin aller Zeiten, ist auf Ozempic. Wir sind erledigt.»

Serena Williams beendete ihre Tennis-Karriere offiziell bei den US Open 2022. Sie hält insgesamt 23 Grand-Slam-Titel im Einzel und gilt als eine der prägendsten Figuren des Weltsports.

Gerade deshalb empfinden viele Fans den Werbedeal als widersprüchlich zu dem Bild, das Williams über Jahre verkörpert hat.

Hinzu kommt, dass ihr Ehemann Alexis Ohanian Investor bei Ro ist und im Vorstand des Unternehmens sitzt – ein Umstand, der die Debatte zusätzlich befeuert.