Abgesehen von den Gewändern war es vor allem eine besondere Geste, die das Publikum staunen liess: Nämlich als der Erzbischof von Paris, Laurent Ulrich, mit einem Bischofsstab symbolisch dreimal gegen die Tore der Kathedrale schlug. Viele fühlten sich dabei an eine ikonische Filmszene erinnert: Es wirkte, als ob Gandalf die Tore zu den Minen von Moria wieder öffnete.

Aber überzeugt euch am besten selbst:

«Mittelalterlicher Pop» – so beschrieb Castelbajac seine kunterbunten Kreationen. Die Reaktionen in den sozialen Medien liessen nicht lange auf sich warten: User scherzten mit Kommentaren wie «Euer Marketing geht zu weit, Lidl» und «Das ist wohl das Auto des Bischofs».

Jean-Charles de Castelbajac, ein Modedesigner und «glühender Katholik», wie es in der Zeitung Libération heisst, stellte sich einer grossen Aufgabe: Er entwarf die 2000 liturgischen Gewänder, die die Bischöfe, Pfarrer und Diakone bei der Wiedereröffnung von Notre-Dame trugen.

«Gesponsert von Lidl, Shell oder L'Oréal»: Die User in den sozialen Medien amüsieren sich köstlich über die Gewänder und Rituale bei der Wiedereröffnung der Notre-Dame in Paris.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nach Medwedew-Treffen: AfD-Abgeordnete schon wieder in Russland

«Women in Male Fields» – wieso Frauen online gerade sexistische Aussagen machen

Titelverteidiger Ding Liren gleicht an Schach-WM aus +++ Portugiese Nani tritt zurück

Schwarz und unter Generalverdacht: Wie verbreitet Racial Profiling in der Schweiz ist

«Hawk Tuah»-Girl lanciert Kryptowährung – und hat nun Ärger am Hals

Die «Achse des Widerstands» ist gebrochen

Russlands Präsident Putin und das iranische Mullah-Regime gehören zu den grossen Verlierern des syrischen Bürgerkriegs. Nach dem Sturz des Assad-Clans sieht das Land einer ungewissen Zukunft entgegen.

Wenn man eines aus den Umwälzungen in Syrien lernen kann, dann ist es das: Die Entwicklung von Kriegen lässt sich nicht vorhersagen. Das sollten sich nicht nur alle Nahost-Experten hinter die Ohren schreiben, sondern auch all jene, die bereits zu wissen meinen, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht.