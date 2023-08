Hast auch du noch das eine oder andere lustige Cheems-Meme? Hau es in die Kommentare!

Und jetzt: eine handgepflüpckte Auswahl an Cheems-Memes

Mit Russlands Invasion der Ukraine gewann Cheems wieder an Popularität im Netz, als die Online-Gruppierung «NAFO» ihn zum Maskottchen machte:

Breitere Bekanntheit erlangte Balltze jedoch in anderen Meme-Formaten, in denen er aufgrund seiner ulkigen Sitzform gerne geschabernackt wird. Besonders beliebt sind dabei die «bonk-Memes» – darin haut Cheems anderen mit einem Baseballschläger auf den Kopf.

Cheems litt seit längerer Zeit an Leukämie. Am Freitag sei er dann während einer Lumbalpunktion eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht, wie seine Besitzerin schreibt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Er mochte Cheemsburbger und bonkte andere – nun ist Hund Balltze, dem Internet als «Cheems» bekannt, am vergangenen Freitag im Alter von 12 Jahren verstorben. Dies teilte die Besitzerin des Shiba Inu am Montag über seinen Instagram-Kanal mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was wir über den «extremen» Hitzedom wissen, der sich über die Schweiz wölbt

Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie an diesem Wochenende

Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Warum sind Sie so hässig, Frau Badran?

History Porn Teil XCIV: Geschichte in 33 Wahnsinns-Bildern

So viel verdient deine Lehrperson – der grosse Schweizer Lohnreport 2023

Russland bietet Deal: Haus auf der Krim für russischen Pass

Russland macht notleidenden Ukrainern ein Angebot: Wer einen russischen Pass annimmt, bekommt eine Wohnung oder ein Haus auf der Krim.

Die russischen Behörden bieten verzweifelten Ukrainern aus der Region Cherson offenbar einen Deal an. Wenn sie den russischen Pass annehmen, bekommen sie Anrecht auf eine Wohnung oder ein Haus in denen von Russland besetzten ukrainischen Gebieten oder in Russland selbst. Wie die ukrainische Zeitung «Kyiv Post» nun berichtet, nutzen wohl ehemalige Einwohner der Region Cherson das Programm und ziehen vor allem auf die seit 2014 annektierte Halbinsel Krim.