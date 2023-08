Picdump 50 – zum runden Geburi wieder jede Menge Memes!

«Fufzig – zmindest in Picdump-Zitalter chamu da irgendwie vamu halbu Jahrhundert redu. Okay, irgendwie eigentlich öi uberhöipt nit, aber ier wisst doch öi, dass eifach schön isch heiwer scho d fufzigscht Üsgab zämu. Uf nu ganz vil witeri!» («Fünfzig, zumindest im Picdump-Zeitalter kann man da irgendwie von einem halben Jahrhundert reden. Okay, irgendwie eigentlich auch überhaupt nicht, aber ihr wisst doch auch, dass es einfach schön ist, dass wir schon die 50. Ausgabe zusammen haben. Auf ganz viele weitere!» auf Walliserdeutsch)

Und hier noch das Titelbild:

Das sollte das Titelbild beinhalten:

"Walliser"-Fahne, in gelb schwarz mit Bananane anstelle Sternen

Und so soll das Werk heissen:

Republica de las bananas



Die Idee kam von:

brauch ich?



Und hier ist es:

bild: watson

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch.

bild: internet

Denk mal darüber nach!

«Vin Diesel wurde ohne T-Shirt auf einer Jacht in Italien gesichtet.»

«Und du bist Yacht-los in einem T-Shirt. Tu nicht so, als sei er der Verlierer.»



Gute Verkaufsstrategie.

«Vergleiche und spare:

Kondome $ 3.25

Windeln $ 22.00»



Macht gemischt mit Hunger.

«Wenn du deine Essensbestellung trackst.»

Es lebe die Bürokratie.

«Wingardium Leviosa.»

«Ich schwöre, die Leute gehen zu Starbucks und sagen einfach irgendwelche Wörter ... ‹Ich möchte einen Grande Eismokka ohne Schaum, Quad Soja Hexagon Vortex Hypothesis mit gedämpftem Eis.›»

Also zwei könnte ich ausschliessen.

«Mir wurde gesagt, dass es sich um vier verschiedene Personen handelt, aber ich weiss nicht ...»

«Das ist nicht jedes Mal Margot Robbie?»



Wer kennt's?

Falls du heute einen schlechten Tag hast, jemand hat vermutlich einen schlechteren.

«Jemandes Tag ist ruiniert.»

Wer stimmt zu?

«Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende etwas Gesundes und Produktives machen?»

«Wie wäre es mit Nein?»



Wir schicken Menschen auf den Mond, aber es klappt noch nicht, dass die Zeit richtig angezeigt wird.

«Was hat die Waschmaschine davon, wenn sie lügt, wie lange der Waschgang noch dauert? Wenn sie mehr Zeit braucht, soll sie es einfach sagen.»

Dazu gibt es nichts zu sagen.

«Berühmte Persönlichkeiten und ihre jüngeren Ichs.»

Und das ist nicht mal überspitzt dargestellt. 😅

«Introvertierte, die sich darauf vorbereiten, die Kellnerin nach extra Ketchup zu fragen.»

Aufgepasst!

«Ich liebe die Natur so sehr. Was für ein schöner Tag.»

«Die Waschbären arbeiten für die CIA.»



Wir auch nicht ...

«Meine Mutter sagt, sie mag Rami Malek, weil er sie an unseren Hund erinnert, und ich kann ihr nicht widersprechen.»

Gegensätze ziehen sich ja an.

«Meine Snapchats und die meines Freundes:»

«Mein Freund ist so süss. Er hat mir etwas von Starbucks gekauft, während ich meine Haare färbe.»

«Ich war in der Area 51 und habe mir meinen Alien geholt.»

Immerhin scheint er zu bereuen, was er getan hat.

«Wir spüren, dass sich hinter diesem Bild eine Geschichte verbirgt.»

... und du plötzlich merkst, dass du Geschwister hast.

«Wenn dein WiFi für zehn Minuten ausfällt.»

Eine Lektion, die wir alle lernen mussten.

«Wenn man den Kindern beibringen muss, dass ‹Familie› bei UNO nichts bedeutet.»

Ewww ...

«Ich: ‹Mama, können wir bei McDonald’s halten?›»

«Mama: ‹Wir haben Essen zu Hause.›»

«Das Essen zu Hause:»

Achtung, der kommt flach:

Ein Wortspiel.

Wer kennt diesen Blick nur zu gut?

«Mom .... kann ich dich etwas fragen, ohne dass du wütend wirst?»

Prioritäten setzen. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wenn du keine Nachrichten beantwortest, aber Memes schickst.»

Es mag sich dumm anhören, aber es ist Fakt!

«Alles auf der Welt ist entweder eine Kartoffel oder keine Kartoffel.»

Man gewöhnt sich nie dran.

«Ich, wie ich Filme mit Untertiteln schaue.»

Entweder ist man Raucher:in oder nicht, dazwischen gibt es nichts.

«‹Ich rauche nur, wenn ich trinke.›»

«Ich, wenn ich trinke:»

Das nennt sich «Aufopferung». 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wenn du selber innerlich tot bist, aber immer noch Lust hast, das Leben anderer Menschen zu erleuchten.»

Ein kleines Bilderrätsel.

Ah, von wegen. 4 in 1!

Wessen Mutter könnte das sein?

«Ich würde gerne Ihre Stühle kaufen, wenn Sie sie noch haben?»

«? Ich habe keine Stühle zu verkaufen und hatte nie welche. Sorry.»



Mit der Einstellung kommt er weiter🫶.

Englisches Wortspiel.

Von wegen ein Meme kann man nicht fühlen.

«Ich: *Schlage mit dem Ellbogen irgendwo an*»

«Mein gesamtes Nervensystem:»

Darum streiken sie wohl so selten.

«Die Ärzte und Ärztinnen sind in den Streik getreten, aber ihre Forderungen sind unklar.»

🙄🙄🙄

«Ich, wie ich versuche, das Haus pünktlich zu verlassen.»

«Mein morgendliches Kacken.»

Beides super!

«Leute in meinem Alter:»

«Ich:»



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!