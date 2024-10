Am Sonntag trafen sich zahlreiche Menschen, um den besten Doppelgänger von Timothée Chalamet zu küren. Bild: keystone

Timothée Chalamet crasht Timothée-Chalamet-Lookalike-Wettbewerb

Kendra Kotas

Am Sonntag trafen sich im Washington Square Park in New York zahlreiche Menschen, um den besten Doppelgänger von Timothée Chalamet zu küren. Der Gewinner bekam neben Ruhm und Ehre auch ein Preisgeld von 50 US-Dollar. Der inoffizielle Wettbewerb wurde im Vorhinein mit Plakaten beworben.

Der Schauspieler, welcher durch Filme wie «Wonka »bekannt wurde, inspirierte die Teilnehmer auch in ihren Outfits. Einige der Chalamet-Doppelgänger verkleideten sich als Willy Wonka oder Bob Dylan – zwei bekannte Rollen des Schauspielers.

Einige der Chalamet-Doppelgänger verkleideten sich als Willy Wonka oder Bob Dylan. Bild: keystone

Beim nichtgenehmigten Anlass war auch die Polizei präsent, welche versuchte, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Es soll auch zu Festnahmen gekommen sein. Grund dafür war Ruhestörung.

Die Menschenmenge im Washington Square Park. Bild: keystone

Trotz des Trubels liess es sich auch der echte Timothée Chalamet nicht nehmen, beim Anlass in seiner Heimatstadt vorbeizuschauen. Der 28-Jährige war sich auch für Fotos mit seinen Fans nicht zu schade.

Als sich die Aufregung ein wenig gelegt hatte, erschien der Organisator des Wettbewerbs. Die falschen Timothées wurden nicht nur an ihren Haaren, sondern auch mit Fragen getestet. Man fragte sie, welchen Marvel-Charakter sie spielen würden und ob sie etwas auf Französisch sagen könnten.

Am Ende setzte sich der 21-jährige Miles Mitchell gegen seine über hundert Kontrahenten durch. Der Gewinner wurde mit einem lila Wonka-Umhang gekrönt.

Der 21-jährige Miles Mitchell gewann den Wettbewerb. Bild: keystone