Willy Wonka und ein Umpa-Lumpa im neuen Film. Bild: www.imago-images.de

«Willy Wonka»-Show in Glasgow bringt Kinder zum Weinen

Vergangenes Wochenende versprach eine Veranstaltung in Glasgow (Schottland), Kinder in die Welt von Willy Wonka und seiner Schokoladenfabrik eintauchen zu lassen. Doch am Schluss gab es keine Schokolade, sondern einen Polizeieinsatz.

Mehr «International»

Es sollte ein «Fest der Schokolade in all ihren entzückenden Formen» werden, doch der Zauber verflog schnell. Letztes Wochenende musste in Glasgow die Polizei ausrücken, nachdem sich Familien über eine Veranstaltung beschwert hatten, für die sie hunderte britische Pfund ausgegeben hatten. Kinder waren in Tränen aufgelöst und die Show wurde mittendrin abrupt beendet.

Hinter der Veranstaltung «Willy's Chocolate Experience», die in die wunderbare Welt von Willy Wonka einladen sollte, steckt das House of Illuminati – ja, das heisst wirklich so –, das umgerechnet 39 Franken pro Ticket verlangte. Die Show sollte das Publikum in den Film eintauchen lassen, der mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle viele Kinder und Erwachsene über die Festtage verzaubert hat.

Die Werbung versprach riesige Pilze, Zuckerstangen und Schokoladenbrunnen mit Ton- und visuellen Effekten – präsentiert von tanzenden Umpa-Lumpas. So heissen die kleinen, orangen Männer, die Willy Wonkas Schokoladenfabrik am Laufen halten.

Doch als die Familien voller Vorfreude beim Event in einem Industriequartier im schottischen Glasgow auftauchten, präsentierte sich ihnen eine spärlich dekorierte Lagerhalle mit ein paar Plastikrequisiten, einer kleinen Hüpfburg und ein paar Kulissen an den Wänden.

Nach ersten Rückmeldungen von Leuten, die ihr Geld zurück wollten, stoppten die Veranstalter den Event – ohne jedoch die Kundschaft zu informieren, die noch unterwegs war. Einzelne legten dafür grosse Strecken zurück und verlangen nun, dass ihnen auch die Zugtickets vergütet werden.

Ein Schauspieler, der extra für den Event organisiert worden war, sagte gegenüber STV News:

«Uns wurde gesagt, wir sollen den Kindern am Schluss ein paar Süssigkeiten und ein bisschen Limonade geben.»

Die Veranstalter haben sich inzwischen bei der enttäuschten Kundschaft entschuldigt. In letzter Minute habe vieles nicht geklappt und sie hätten ihr Bestes gegeben, doch noch etwas auf die Beine zu stellen.

«Rückblickend wäre es wohl am besten gewesen, die Show direkt abzublasen.» House of Illuminati

Die Tickets würden erstattet, das könne bis zu zehn Tage dauern.

(rbu)