Der ukrainische Fussballer Andrij Jarmolenko, der eine Saison bei Borussia Dortmund in der Bundesliga aktiv war, drückte seine Abneigung gegenüber dem ehemaligen Kollegen dagegen etwas weniger diplomatisch aus. «Er soll sich verpissen», sagte Jarmolenko der britischen «Daily Mail».

«In einer Zeit, in der andere Vereine, wie etwa der FC Bayern München ihre Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Fussball bekunden, hat Anatolij Timoschtschuk sich entschieden zu schweigen und weiterhin mit einem Klub des Aggressors zusammenzuarbeiten», hiess es in einem Statement, das die UAF bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte.

«Timoschtschuk hat sich dafür entschieden, einen Kriegsverbrecher zu unterstützen, der Hunderttausende russische Soldaten einsetzt und die Ukraine auslöschen will», so der 47-jährige Wladimir Klitschko zu «Bild». Der ukrainische Fussballverband (UAF) begründete die lebenslange Sperre für Timoschtschuk damit, dieser habe eine «bewusste Entscheidung getroffen», die den ethischen Kodex des ukrainischen Fussballs verletzte und dem Ansehen des Verbands schade.

Seit 2016 arbeitet er als Co-Trainer beim russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg, gewann gleich im ersten Jahr als Coach den nationalen Pokalwettbewerb und den russischen Supercup. «Ich kann nicht verstehen, wie man angesichts dieses Grauens und des barbarischen Angriffskriegs einfach still sein kann und in Russland lebt und arbeitet», sagte Klitschko. Dessen Bruder Vitali Klitschko, 51, erlebt als Bürgermeister von Kiew seit mehr als fünfzehn Monaten den Terror und das Grauen, das der Kreml mit seinen regelmässigen Bombenangriffen auf die Stadt hervorruft.

Das bestätigte nun auch der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko . «Es ist richtig, dass ihm alle Titel aberkannt wurden», sagte er der «Bild»-Zeitung. Grund für die Degradierung ist Timoschtschuks dröhnendes Schweigen. So distanzierte er sich bis heute nicht eindeutig vom russischen Überfall auf sein Heimatland. Im Gegensatz zu ukrainischen Kollegen, die bei Beginn der völkerrechtswidrigen Invasion durch Wladimir Putin der russischen Premjer Liga den Rücken kehrten, blieb Timoschtschuk seinem Klub treu.

Doch das hat ihm inzwischen alle Ehren aberkannt. Die Ukraine hat den 44-Jährigen regelrecht verstossen. Bereits im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Mittelfeldspieler zudem mit einer lebenslangen Sperre für sämtliche Tätigkeiten im ukrainischen Fussball auferlegt. Seitdem ist der einstige Fussball-Nationalheld Timoschtschuk Persona non grata, ein Aussätziger.

Mit dem FC Bayern holte Anatolij Timoschtschuk das Triple, später ging er als Trainer nach Russland. In seiner Heimat ist der ukrainische Rekordnationalspieler inzwischen unerwünscht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Swiss-Life-Chef erhöht Mieten bei über 20'000 Wohnungen – und will Einsprachen beschneiden

«Zug rennt allen anderen davon» – diese Kantone bieten ihrer Bevölkerung am meisten

Diese 26-Jährige will die grösste Insel der Erde unabhängig machen

Manchester City am Ziel seiner Träume – endlich gewinnt es die Champions League

Hochzeitsgäste verunglücken mit Bus: 10 Tote in Australien

Bei einem Busunglück auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier im Osten Australiens sind zehn Menschen ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Montag (Ortszeit) nahe der Küstenstadt Newcastle nördlich von Sydney im Bundesstaat New South Wales. Der Bus mit rund 40 Insassen stürzte dort an einem Kreisverkehr aus noch ungeklärten Gründen auf die Seite. 25 Verletzte seien mit Hubschraubern und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zu befürchten sei, dass unter dem Bus noch weitere Opfer liegen.