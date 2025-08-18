klar15°
DE | FR
burger
International
Sport

Linke müssen Macht in Bolivien abgeben – es kommt zur Stichwahl

FILE - This combination photo shows presidential candidates Rodrigo Paz, left and Bolivia&#039;s former President Jorge Quiroga, right. (AP Photos/Freddy Barragan, Arnulfo Franco) Rodrigo Paz,Jorge Qu ...
Keiner der beiden Kandidaten Rodrigo Paz (links) und Jorge Quiroga (rechts) erreichte das absolute MehrBild: keystone

Linke müssen Macht in Bolivien abgeben – es kommt zur Stichwahl

In Bolivien wird laut vorläufigen Ergebnissen eine Stichwahl über die künftige Staatsführung entscheiden. Klar ist bereits jetzt, dass es zu einem Machtwechsel kommt.
18.08.2025, 05:0218.08.2025, 05:02
Mehr «International»

Keiner der Bewerber erreichte im ersten Durchgang die erforderliche Mehrheit, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Klar ist aber schon jetzt, dass nach fast zwei Jahrzehnten linker Regierungen ein politischer Richtungswechsel in dem südamerikanischen Land bevorsteht.

Am 19. Oktober treten die beiden Kandidaten gegeneinander an, die im ersten Durchgang die meisten Stimmen erhielten. Dies sind Senator Rodrigo Paz Pereira von der christlich-demokratischen Partei «Partido Demócrata Cristiano», die der politischen Mitte zugerechnet wird, und Ex-Präsident Jorge Quiroga von der rechtsgerichteten Partei «Libertad y Democracia» (Freiheit und Demokratie).

Politischer Machtkampf

Die Politik war lange vom Machtkampf zwischen Ex-Präsident Evo Morales und dem scheidenden Staatschef Luis Arce der linken Partei «Movimiento al Socialismo» (MAS) geprägt. Die Wahl markiert einen Einschnitt im politischen Machtgefüge: Der scheidende Präsident Arce trat wegen sinkender Beliebtheit nicht mehr an, Morales durfte wegen der verfassungsrechtlichen Amtszeitbegrenzung nicht mehr antreten. Zudem sieht sich Morales einem Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen ausgesetzt.

Auch das Parlament wurde neu gewählt

Am Rande der Abstimmung kam es zu Zwischenfällen. Der linke Kandidat Andrónico Rodríguez wurde nach seiner Stimmabgabe von mutmasslichen Anhängern des Ex-Präsidenten Morales mit Steinen attackiert. Wenige Stunden zuvor war am selben Ort die Detonation eines Sprengsatzes gemeldet worden. Über Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor. Neben der Präsidentenwahl wurde auch ein neues Parlament bestimmt.

Das südamerikanische Land mit rund zwölf Millionen Einwohnern steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Treibstoff- und Devisenmangel, Inflation und Armut prägen den Alltag. Für die internationale Politik spielt Bolivien auch wegen seiner grossen Lithiumvorkommen eine wichtige Rolle. Deutsche Unternehmen hoffen auf bessere Investitionsbedingungen unter einer neuen Regierung. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
2
Trump: Krieg endet, wenn Selenskyj auf Krim und Nato verzichtet
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Fix: Geubbels wechselt vom FCSG nach Paris +++ Mukiele wird Xhakas Teamkollege
2
Immer mehr Staats- und Regierungschefs reisen am Montag mit Selenskyj nach Washington
3
Merz schliesst nach Alaska-Gipfel territoriale Zugeständnisse an Russland nicht aus
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
Meistgeteilt
1
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
5
Chabbey gewinnt Tour de Romandie +++ Marc Marquez braust dem Rest davon
Amor trifft besser als der Sportschütze, der auf die falsche Scheibe zielte
17. August 2008: Matthew Emmons liefert Stoff für Hollywood. Schon an den Olympischen Spielen in Athen 2004 versagen dem amerikanischen Top-Schützen die Nerven, nun auch in Peking. Dafür findet er dadurch die Frau fürs Leben.
Er ist der vielleicht grösste olympische Pechvogel aller Zeiten und doch vom Glück gesegnet. Olympiasieger, Versager, Ehemann, erneuter Versager, Krebspatient, Hoffnungsträger – das ist das Leben von Matthew Emmons im Schnelldurchlauf. Der 35 Jahre alte Sportschütze darf ohne Übertreibung behaupten, sämtliche Höhen und Tiefen erlebt zu haben.
Zur Story