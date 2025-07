Menschenrechts-Gerichtshof verurteilt die Schweiz im Fall von Caster Semenya

Das Urteil richtete sich gegen die Schweiz, weil das Bundesgericht als letzte nationale Instanz über den Fall entschieden hatte. Semenya hatte den Entscheid vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS), der seinen Sitz ebenfalls in Lausanne hat, an das höchste Schweizer Gericht weitergezogen. (abu/sda/afp)

Vor zwei Jahren hatte die erste Instanz des EGMR die Beschwerde von Semenya in mehreren Punkten gutgeheissen. Insbesondere stellte sie fest, dass Semenyas Recht auf Achtung der Privatsphäre in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot durch die Richtlinien des internationalen Verbands World Athletics (WA) verletzt werde.

«Die EM ist ein Familienfest» – eine Reise durch die acht Schweizer EM-Städte

Ein friedliches Fussballfest von Genf bis St.Gallen: Die acht Austragungsorte freuen sich über den geglückten Start zur Frauen-EM.

Die Fanzone befindet sich dieses Jahr am Seeufer. «Ein cooler Ort», sagt Frédéric Hohl von der zuständigen Eventagentur. Die Leute könnten gleichzeitig baden und die Spiele anschauen. «Man sieht die Begeisterung.» Der Andrang sei unterschiedlich. Am Samstag bei sommerlichem Wetter war der Platz «proppenvoll», wie Hohl sagt. Am kälteren und bewölkten Montag war es «nicht so toll».