Jetzt kritisiert auch der Vatikan die Olympia-Eröffnungsfeier

Der Heilige Stuhl sei wegen einiger Elemente, die bei der Feier gezeigt wurden, «betrübt» gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Man schliesse sich den kritischen Stimmen von Christinnen und Christen aus aller Welt an. Der Heilige Stuhl stelle zwar die Meinungsfreiheit nicht in Frage. Diese finde jedoch ihre Grenze im Respekt vor anderen, erklärte er Vatikan.

«Heil Hitler»-Rufe, Palästina-Flaggen und Drohungen – so erlebt Israel Olympia in Paris

«Kamala ist die richtige Person zur richtigen Zeit»

Sie hat Vizepräsidentin Kamala Harris mehrmals getroffen: Suzi LeVine, die ehemalige Botschafterin der USA in der Schweiz, spricht im Interview über die Chancen von Harris, Beleidigungen von Republikanern – und ihre Sprünge in die Aare.

Suzi LeVine war unter Präsident Barack Obama Botschafterin der USA für die Schweiz. Heute lebt die Demokratin wieder in den USA. Im Gespräch mit CH Media sagt sie, welchen Fehler Kamala Harris nicht machen darf, erzählt von ihrer Arbeit mit Doug Emhoff, dem Ehemann der Vizepräsidentin, – und sagt, was sie an der Schweiz am meisten vermisst.