Rüpel-Kämpfer Conor McGregor verliert Vergewaltigungs-Klage

Parallel dazu hat die 35-Jährige einen weiteren Iren verklagt und ihm ebenfalls vorgeworfen, sie (unabhängig von McGregor) in einem Hotel vergewaltigt zu haben. In seinem Fall ist die Jury jedoch nicht zum Schluss gekommen, dass der Verkehr gegen ihren Willen geschehen sei.

Wie in Sierre und Bern neue Hockey-Tempel entstehen sollen

In Sierre und in Bern werden unter gegensätzlichen Voraussetzungen die beiden grössten Stadion-Projekte des Landes vorbereitet. Geld ist das kleinste Problem.

Strikte, ja geradezu ängstliche Geheimhaltung in Bern, Polit-Theater inklusive Intrigen in Sierre: Die zwei grössten Stadion-Projekte im Land könnten verschiedener nicht sein. In Bern geht es um eine komplette Erneuerung oder einen Neubau der grössten Arena (17'031 Plätze). In Sierre um ein Neubauprojekt für 6500 Plätze, um dem lokalen Team die Rückkehr in die höchste Liga zu ermöglichen.