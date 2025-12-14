Nebel
6 Blauhelmsoldaten bei Angriff auf UN-Stützpunkt im Sudan getötet

Im Sudan sind bei einem Drohnenangriff auf einen Stützpunkt der Vereinten Nationen sechs Blauhelmsoldaten aus Bangladesch ums Leben gekommen.
14.12.2025, 05:2014.12.2025, 05:20

Acht weitere Soldaten wurden bei dem Angriff auf eine Logistikbasis der UN-Mission UNISFA verletzt, wie UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte. Er verurteilte die Tat scharf und erklärte, solche Übergriffe auf Friedenstruppen könnten gemäss internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen. Guterres ermahnte die Konfliktparteien, UN-Personal und Zivilisten zu schützen.

UN peacekeepers patrol the street in Juba, South Sudan on Feb. 12, 2025. (AP Photo/Brian Inganga) Africa-US Deportees-Explainer
UN-Soldaten in Sudan. (Archivbild)Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich in Kadugli im sudanesischen Bundesstaat Südkordofan. Die UN-Mission mit ihren rund 4'000 Soldaten und Polizisten ist zuständig für die nahegelegene Region Abyei, die zwischen dem Südsudan und dem Sudan umstritten ist.

Die sudanesische Armee beschuldigte die Miliz Rapid Support Forces (RSF), den Angriff verübt zu haben. Diese äusserte sich zunächst nicht dazu.

Seit April 2023 gibt es im Sudan einen Bürgerkrieg, in dem sich die sudanesische Armee und die RSF gegenüberstehen. Zuletzt hatte es verstärkt Kampfhandlungen in der Region Kordofan gegeben. (sda/dpa)

