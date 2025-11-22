freundlich-1°
Grösster Kokainfund in Kolumbien seit 10 Jahren

First Unmanned Drug Submarine Seized Off Colombian Coast SANTA MARTA, COLOMBIA - JULY 2: ----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - COLOMBIAN NAVY PRESS OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING C ...
Die Polizei untersucht die beschlagnamten Drogen (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Grösster Kokainfund in Kolumbien seit 10 Jahren – so waren die Drogen versteckt

22.11.2025, 12:3222.11.2025, 12:32

Drogenfahnder in Kolumbien haben den grössten Kokainfund seit zehn Jahren gemacht und 14 Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt. Das Kokain wurde zwischen Säcken mit Gips versteckt in einem Lagerhaus im Hafen von Buenaventura entdeckt, wie das Verteidigungsministerium in Bogotá am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Die Beschlagnahmung sei «ohne einen einzigen Toten» erfolgt, schrieb Präsident Gustavo Petro im Onlinedienst X in einer offensichtlichen Anspielung auf das Vorgehen der US-Armee gegen angebliche Drogenschmugglerboote.

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP bislang mindestens 83 Menschen getötet und mehr als 20 Schiffe versenkt. Kritiker bezeichnen die Angriffe als völkerrechtswidrig.

US-Präsident Donald Trump hatte seinen kolumbianischen Kollegen Petro vor einigen Wochen als «Gangster und üblen Kerl» beschimpft, ihm – ohne Beweise vorzulegen – vorgeworfen, in den Drogenhandel verwickelt zu sein und Sanktionen gegen ihn verhängt. Petro wiederum kritisierte das US-Vorgehen gegen angebliche Drogenschmugglerboote als «aussergerichtliche Hinrichtungen».

Kolumbien ist der grösste Kokainproduzent der Welt. Laut Daten der Vereinten Nationen werden in dem südamerikanischen Land auf rund 253'000 Hektar Koka angebaut und jährlich mindestens 2600 Tonnen Kokain produziert. (sda/afp)

