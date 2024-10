Nordkorea vermint die Grenze zu Südkorea – und will nun alle Strassen nach Süden sprengen

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt deutlich erhöht. Am Wochenende beschuldigte Nordkorea den Süden, dreimal unbemannte Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern nach Pjöngjang entsandt zu haben. Südkorea bestätigte das nicht. (leo/sda/dpa)

Laut Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea zudem in den letzten Monaten Zehntausende Landminen entlang des Grenzgebiets verlegt.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Nordkorea angekündigt, sämtliche Strassen- und Eisenbahnverbindungen zu Südkorea dauerhaft unterbrechen zu wollen. Begründet werden die Schritte mit dem Schutz der nationalen Sicherheit sowie zur Verhinderung eines Krieges.

Der Sprecher des Generalstabs sagte bei einem Briefing in Seoul laut Nachrichtenagentur Yonhap, Nordkorea habe auf der nördlichen Seite der Grenzverbindungen bereits entsprechende Abschirmungen installiert. Die Sprengungen könnten noch am heutigen Tage durchgeführt werden, heisst es.

