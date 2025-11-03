recht sonnig11°
International
Südkorea

Schweizer Senior in Korea wegen Drogenschmuggels verurteilt

Schweizer Senior in Korea wegen Drogenschmuggels verurteilt

03.11.2025, 15:38

Ein über 80-jähriger Schweizer ist in Südkorea wegen Drogenschmuggels zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Mann soll fast drei Kilogramm Methamphetamin auf die Insel Jeju gebracht haben.

Vor Bezirksgericht gab der Mann laut einer Meldung des «Blick» vom Montag an, auf Bitten einer Drittperson habe er in Kambodscha den Koffer mit der Droge nach Jeju aufgegeben. Dass im Koffer Drogen gewesen seien, habe er nicht gewusst. Der «Blick» stützte sich seinerseits auf ein südkoreanisches Onlineportal.

ARCHIV - 22.10.2013, Bayern, Selb: Das Foto zeigt einen Fund der synthetischen Droge Crystal. Indonesische Beh
Der über 80-jährige Schweizer soll fast drei Kilogramm Methamphetamin geschmuggelt haben. (Symbolbild)Bild: DPA

Der Verteidiger des Schweizers sagte laut diesen Berichten, der Angeklagte sei in den sozialen Medien von jemandem kontaktiert worden, der behauptete, er wolle einem japanischen Banker ein Geschenk zukommen lassen. 8,5 Millionen Dollar habe diese Person als Belohnung für die Lieferung des Koffers angeboten.

Für das Gericht war nicht erwiesen, dass der Schweizer von der Droge im Koffer wusste. Dennoch hätte der Mann gemäss dem Urteil den Auftrag wohl auch angenommen, wenn er gewusst hätte, dass es sich um Drogen handelte. Strafmildernd wirkte sich laut den Berichten aus, dass das gesamte Methamphetamin beschlagnahmt wurde und nicht auf den Markt kam.

EDA bestätigt Verhaftung

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Montag auf Anfrage die Verhaftung eines Schweizer Bürgers in Südkorea. «Die Schweizerische Botschaft in Seoul steht in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden und unterstützt diesen Mitbürger im Rahmen des konsularischen Schutzes.»

Weitere Angaben mache das EDA aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes nicht.

Methamphetamin ist eine synthetische Droge, die als extrem gefährlich gilt. Auf dem Schwarzmarkt wird sie häufig in Form von kleinen Kristallen – «Crystal Meth» genannt – verkauft. (sda)

