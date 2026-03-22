14 Tote in Südkorea bei Grossbrand in Autofabrik

Bei einem Grossbrand in einem Autoteilewerk in Südkorea sind nach amtlichen Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

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Wie die südkoranische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete, wurden mindestens 58 Menschen bei dem Feuer in der im Zentrum des Landes gelegenen Stadt Daejeon verletzt. Insgesamt hätten sich 170 Arbeiter bei Ausbruch des Brandes am Freitag in dem Werk befunden.

Mindestens 58 Menschen wurden durch den Brand verletzt. Bild: keystone

Man werde alles tun, um die Brandursache zu ermitteln und Massnahmen zu ergreifen, um solche Tragödien zu verhindern, wurde der Generalkommissar der nationalen Feuerwehrbehörde zitiert. Es werde vermutet, dass Ölrückstände und angesammelter Staub im Inneren der Autoteilefabrik zur raschen Ausbreitung des Feuers beigetragen haben, berichtete Yonhap weiter. (sda/dpa)