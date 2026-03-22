wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Südkorea

14 Tote in Südkorea bei Grossbrand in Autofabrik

14 Tote in Südkorea bei Grossbrand in Autofabrik

Bei einem Grossbrand in einem Autoteilewerk in Südkorea sind nach amtlichen Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.
22.03.2026, 06:5022.03.2026, 06:50

Wie die südkoranische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete, wurden mindestens 58 Menschen bei dem Feuer in der im Zentrum des Landes gelegenen Stadt Daejeon verletzt. Insgesamt hätten sich 170 Arbeiter bei Ausbruch des Brandes am Freitag in dem Werk befunden.

epa12835561 Black smoke billows from a fire at a car parts plant in Daejeon, South Korea, 20 March 2026. The blaze left at least 50 people injured, including 35 with serious injuries. EPA/YONHAP SOUTH ...
Mindestens 58 Menschen wurden durch den Brand verletzt.Bild: keystone

Man werde alles tun, um die Brandursache zu ermitteln und Massnahmen zu ergreifen, um solche Tragödien zu verhindern, wurde der Generalkommissar der nationalen Feuerwehrbehörde zitiert. Es werde vermutet, dass Ölrückstände und angesammelter Staub im Inneren der Autoteilefabrik zur raschen Ausbreitung des Feuers beigetragen haben, berichtete Yonhap weiter. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Infos aus EU-Sitzung direkt an Moskau: Schwere Vorwüfe gegen Ungarns Regierung
Ungarn soll Informationen aus EU-Meetings während Jahren direkt nach Moskau berichtet haben. Im Mittelpunkt steht Orbáns Aussenminister Szijjártó.
Ungarns Regierung hat Russland über Jahre hinweg Einblicke in vertrauliche EU-Abstimmungen verschafft, sagten mehrere aktuelle und ehemalige europäische Sicherheitsbeamte der Washington Post.
Zur Story