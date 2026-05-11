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China bestätigt Besuch von US-Präsident Trump ab Mittwoch

FILE - President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, look at each other after their summit meeting at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea, Oct. 30, 2025. (AP P ...
Donald Trump reist nach neun Jahren wieder nach China.Bild: keystone

China bestätigt Besuch von US-Präsident Trump ab Mittwoch

Erstmals seit 2017 besucht ein US-Präsident wieder China: Das chinesische Aussenministerium bestätigte den anstehenden Aufenthalt von Donald Trump in der Volksrepublik nun auch offiziell.
11.05.2026, 06:4411.05.2026, 06:44

Der Republikaner komme von Mittwoch bis Freitag auf Einladung von Staats- und Parteichef Xi Jinping, hiess es weiter. Zuvor hatte bereits Trump selbst den Besuch angekündigt.

China bestätigte den Staatsbesuch, wie bei solchen Anlässen üblich, erst kurz vor Beginn. Trump wollte ursprünglich Ende März nach China fliegen, verschob die Reise jedoch kurzfristig wegen des Iran-Kriegs. Der Republikaner hatte Xi zuletzt Ende Oktober am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea getroffen.

Was auf der Agenda stehen könnte

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt stehen seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr in einem Handelskonflikt, der mit hohen Zöllen und Exportkontrollen den Warenverkehr massiv stört und die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Neben handelspolitischen Themen könnten sich die beiden Staatschefs nach Ansicht von Experten auch über die Lage im Nahen Osten unterhalten. Auf der Agenda könnte auch Washingtons Haltung zur Inselrepublik Taiwan stehen, die Peking zum Staatsgebiet Chinas zählt und an sich binden will. (sda/dpa)

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