Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Daraus entwickelte sich später ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten Bilder von schreienden und weg laufenden Menschen auf dem Gelände der Zeremonie. Verletzte lagen mit blutgetränkter Kleidung auf dem Boden. Nach Angaben der Beobachtungsstelle nahmen an der Zeremonie sowohl syrische Militärbeamte als auch der Verteidigungsminister teil, der die Zeremonie Berichten zufolge vor Beginn des Angriffs verliess.

Eine bei dem Angriff verletzte Person wird in ein Spital in Idlib gebracht, 5. Oktober 2023.

Eine bei dem Angriff verletzte Person wird in ein Spital in Idlib gebracht, 5. Oktober 2023. Bild: AP Syrian Civil Defense White He

Bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie in Syrien sind mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Wie der syrische Gesundheitsminister Hassan Al-Ghobash am Donnerstagabend erklärte, sollen darunter auch Frauen und Kinder sein. Demnach soll es ausserdem mindestens 240 Verletzte gegeben haben. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London liegt die Zahl der Todesopfer bereits bei über 100.

Zwei Männer, die bei dem verheerenden Drohnenangriff in der syrischen Stadt Homs verletzt wurden, in einem syrischen Spital.

Zwei Männer, die bei dem verheerenden Drohnenangriff in der syrischen Stadt Homs verletzt wurden, in einem syrischen Spital. Bild: AP SANA

«Vergiftete Stimmung» in Washington – wer wird McCarthy-Nachfolger?

Die US-Republikaner suchen nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nach einem Ausweg aus dem Chaos. Erste Kandidaten für den Chefposten haben sich bereits in Stellung gebracht. Der Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und Abgeordnete Jim Jordan warf am Mittwoch seinen Hut in den Ring. Nur kurze Zeit später kündigte die bisherige republikanische Nummer zwei in der Kammer, Steve Scalise, an, ins Rennen einsteigen zu wollen. In den kommenden Tagen dürften noch einige Bewerber hinzukommen. Auch Trump liess es sich nicht nehmen, Gerüchte über eine Kandidatur anzuheizen.