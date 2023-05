Taiwans Trump greift nach der Macht

Diese Entwicklung spielt Gou nun in die Karten. «Er ist ein reicher Selfmade-Milliardär, der annimmt, dass er besser als jeder andere weiss, wie er die anstehenden Probleme lösen kann, weil er im Laufe der Jahre viel Geld verdient und Erfolg hatte» meinte Templeman. «Ein Teil seiner Motivation hängt mit seinem Ego zusammen. Weil er in der Geschäftswelt eine sehr prominente Position einnimmt, denkt er, er könne die Regierung in Taiwan besser führen als jeder dieser Kerle auf beiden Seiten des politischen Spektrums.»

«Das zunehmende Krisengefühl oder die Angst in den USA vor einer möglichen chinesischen Militäraktion gegen Taiwan kommt der KMT bei dieser bevorstehenden Wahl zugute», sagte Kharis Templeman, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hoover Institution der Stanford University, dem US-Magazin «Foreign Policy». «Sie besitzen Glaubwürdigkeit als die Partei, die die Beziehungen zu Peking glätten kann.»

Dieses Narrativ verfängt in Taiwan. Immerhin haben zuletzt die Spannungen zwischen China und der Inselrepublik erneut zugenommen. Die chinesische Marine hielt Manöver vor der Küste ab, immer wieder donnern chinesische Kampfflugzeuge in Richtung der Insel. Und Gou nutzt die Situation für seine politische Zwecke.

Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) ist die Partei der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen. Terry Gou dagegen kündigte im April an, dass er sich um eine Nominierung bei der Parlamentswahl für die grösste Oppositionspartei des Landes, der Kuomintang (KMT), bewerben will. Er präsentierte sich als der geeignetste Kandidat, um einen Krieg mit China zu vermeiden.

