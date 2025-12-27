freundlich-2°
Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans

27.12.2025, 17:4427.12.2025, 18:18
Erdbeben in Taiwan
Durch seine Lage am Pazifischen Feuerring wird Taiwan häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht.Bild: screenshot central weather administration

Schweres Erdbeben vor der Küste TaiwansVor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan sei mit einer Stärke von 7,0 registriert worden, teilte die Wetterbehörde Taiwans mit. Es sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von über 72 Kilometern aufgetreten. Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, gab es zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Taiwan liegt am Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. (sda/dpa)

