trüb und nass
DE | FR
burger
International
Taiwan

Vor Besuch von Donald Trump: China simuliert Angriff auf Taiwan

epa12347495 Chinese J-16D, J-20 and J-35A fighter jets fly in formation during a military parade marking the 80th anniversary of victory in the Chinese People&#039;s War of Resistance against Japanese ...
Chinesische Jets an der grossen Militärparade von Xi Jinping im September.Bild: keystone

Vor Besuch von Donald Trump: China simuliert Angriff auf Taiwan

Pekings Militär hat mit Bombern und simulierten Präzisionsschlägen einen Angriff auf Taiwan geübt. Der Zeitpunkt des Manövers dürfte nicht zufällig sein.
27.10.2025, 07:3827.10.2025, 07:38
Ein Artikel von
t-online

China hat mit einem Militärmanöver nahe Taiwan einen Angriff auf die Insel simuliert, wie staatliche chinesische Medien am späten Sonntag (Ortszeit) berichteten. Die Aktion wurde nur wenige Tage vor einem geplanten Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Südkorea bekannt gegeben.

Demnach übten Einheiten des Militärs Luftblockaden und Präzisionsschläge. Mehrere strategische H-6K-Bomber seien in die Gewässer und den Luftraum um die Insel Taiwan geflogen, um «simulierte Gefechtsübungen» zu absolvieren. In einem von den Staatsmedien verbreiteten Video behauptet ein Pilot, die Küste Taiwans sei «deutlich zu erkennen». Eine Stellungnahme der Verteidigungsministerien Chinas und Taiwans lag zunächst nicht vor.

Trump und Xi wollen sich am Rande eines regionalen Gipfels in Südkorea treffen, um über ihren Handelsstreit zu beraten. US-Aussenminister Marco Rubio sagte am Sonntag (Ortszeit), Taiwan müsse sich über die Gespräche keine Sorgen machen.

US Secretary of State Marco Rubio speaks to the media after visiting the Civil-Military Coordination Center in southern Israel, Friday, Oct. 24, 2025. (Fadel Senna/Pool Photo via AP) Mideast Wars Rubi ...
Beschwichtigt Taiwan: US-Aussenminister Marco Rubio.Bild: keystone

USA hat sich zur Verteidigung Taiwans verpflichtet

Das taiwanische Verteidigungsministerium, das täglich über chinesische Militäraktivitäten berichtet, hatte zuletzt keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gemeldet. Die USA haben sich zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, unterhalten aber keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der Insel.

Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und droht mit einer Eroberung. Zuletzt hatte ein hoher chinesischer Beamter eine «friedliche Wiedervereinigung» gefordert.

Der taiwanische Präsident Lai Ching-te betonte hingegen in einem Interview, Frieden müsse auf Stärke beruhen. «Wir können uns nicht der Illusion hingeben, dass eine Vereinbarung auf einem Stück Papier Frieden schaffen kann», sagte er. China lehnt Gespräche mit Lai ab und bezeichnet ihn als «Separatisten».

Taiwan&#039;s President William Lai Ching-te delivers a speech during the Ketagalan Forum&#039; G2025 Indo-Pacific Security Dialogue in Taipei, Taiwan, Tuesday, Aug. 5, 2025. (Chiang Ying-ying) Taiwan ...
Der taiwanische Präsident Lai Ching-te.Bild: keystone

Trump reist zunächst nach Japan, dann Taiwan

Trump hat den ersten Stopp seiner mehrtägigen Asien-Reise, Malaysia, in Richtung Japan verlassen. Die Präsidentenmaschine Air Force One startete am Montagmorgen gegen 10.10 Uhr (Ortszeit) in Kuala Lumpur und soll im Laufe des Tages in der japanischen Hauptstadt Tokio ankommen. In Japan sind Gespräche mit der neuen japanischen Regierungschefin Sanae Takaichi geplant.

Nach Abschluss seines Besuchs in Japan wird der US-Präsident am Mittwoch in Südkorea erwartet, wo der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfindet, wo es am Donnerstag zur ersten persönlichen Begegnung mit Präsident Xi seit Trumps Wiedereinzug ins Weisse Haus kommen soll.

Zum Auftakt seines ersten Asien-Besuchs seit Beginn seiner zweiten Amtszeit war Trump am Sonntag in Malaysia eingetroffen. Dort nahm er am Gipfel der Vereinigung südostasiatischer Staaten (Asean) teil und wohnte der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha bei. Zahlreiche Treffen mit Staats- und Regierungschefs standen ebenfalls auf dem Programm.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
3
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
4
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet (Spoiler: Abgezockt wirst du nicht)
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards +++ München will Sommerspiele austragen
Teenager überlebt Krokodil-Angriff in Australien
Im tropischen Norden von Australien ist ein Teenager von einem Krokodil attackiert und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Wochenende beim Angeln in hüfttiefem Wasser am Myall Beach im Bundesstaat Queensland von dem Reptil angefallen worden, berichtete der Sender Sky News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Strand liegt nahe der Landzunge Cape Tribulation im bei Touristen beliebten Daintree-Nationalpark.
Zur Story