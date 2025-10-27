trüb und nass
Vier Migranten sterben vor Insel Lesbos bei Bootsunglück

Vier Migranten sterben vor Insel Lesbos bei Bootsunglück

27.10.2025, 09:2427.10.2025, 09:24

Vor der griechischen Insel Lesbos sind mindestens vier Migranten bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen konnten gerettet werden. Die Suche nach möglichen Vermissten dauerte am Morgen noch an, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache. Wie viele Menschen insgesamt an Bord des Bootes waren, sei noch unklar. Bei den Überlebenden handelt es sich demnach um Männer aus dem Sudan.

A Frontex vessel takes part in a search and rescue operation, after the capsizing of a boat carrying migrants, off the coast on the northeastern Aegean Sea island of Lesbos, Greece, Thursday, April 3, ...
Vor der Küste von Lesbos sind vier Migranten ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: keystone

In der Region herrschte starker Wind, was möglicherweise zu dem Unglück geführt haben könnte. Der Wind erschwerte auch den Such- und Rettungseinsatz. Im Einsatz waren mehrere Boote der Küstenwache, ein Hubschrauber sowie Suchtrupps an Land.

Laut einer Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerks sind in diesem Jahr bislang mehr als 30'000 Flüchtlinge und Migranten über das Meer nach Griechenland gelangt. Meist begeben sie sich von der türkischen Westküste oder von Libyen aus auf die gefährliche Reise. (dab/sda/dpa)

