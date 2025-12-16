Nebel-1°
Sydney Opera House erstrahlt mit Bild von Chanukka-Leuchter

Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in Sydney und als Zeichen der Solidarität mit der jüdischen Gemeinde ist das berühmte Opernhaus der australischen Metropole mit dem Bild eines Chanukka-Leuchters angestrahlt worden.
16.12.2025, 04:1416.12.2025, 04:14

Ein neunarmiger Leuchter war am Montagabend (Ortszeit) auf den Segeln des Wahrzeichens zu sehen, wie Fotos zeigen.

Sydney Opera House sails are illuminated with candles on a menorah, Monday, Dec 15, 2025, in tribute to Sunday&#039;s Bondi Beach shootings. (Jonathan Ng/Pool Photo via AP) Australia Shooting
Australien gedenkt der Opfer des Terroranschlags von Bondi Beach mit einer Projektion auf dem weltberühmten Opernhaus.Bild: keystone

Zwei Angreifer hatten am Sonntag am beliebten Bondi Beach in Sydney auf die Teilnehmer einer jüdischen Chanukka-Feier geschossen und 15 Menschen getötet. Mehrere Dutzend Verletzte wurden noch in Krankenhäusern behandelt.

«Nach diesem fürchterlichen Angriff ist es wichtiger denn je, dass die jüdische Gemeinde in New South Wales weiss, dass sie nicht allein ist», sagte der Regierungschef des Bundesstaates, Chris Minns, laut australischen Medienberichten. (sda/dpa)

