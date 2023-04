Autor Salman Rushdie kritisiert nach Messerattacke Veranstalter

Acht Monate nach einem lebensbedrohlichen Messerangriff auf Salman Rushdie bei einer Konferenz in den USA hat der Schriftsteller die Veranstalter scharf kritisiert.

Er habe in den vergangenen Jahren hunderte Vorträge gehalten, sagte der 75-Jährige der Wochenzeitung «Die Zeit» laut Mitteilung vom Mittwoch. «Und immer habe ich den Veranstaltern gesagt: Macht euch nicht verrückt, was die Sicherheit angeht, aber ihr müsst ein gewisses Mass an Sicherheit gewährleisten, so wie für alle Leute, die berühmt sind.»

Salman Rushdi während eines Buchfestivals in Jackson, Mississippi 2018. Bild: keystone

Doch «an diesem Ort wurde leider nichts getan», sagte Rushdie weiter. Es habe keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben.

«Als dieser Kerl auf mich zugerannt kam, stand niemand im Weg.»

Er habe nicht geahnt, dass er ungeschützt auf der Bühne stand. «Ich nahm einfach an, dass die Organisatoren getan hatten, was jeder getan hätte.»

Der britisch-indische Autor war am 12. August auf der Konferenz in Chautauqua im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt worden. Er ist seitdem auf einem Auge blind. Der mutmassliche Angreifer Hadi M., ein US-Bürger mit libanesischen Wurzeln, muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Rushdie lebte jahrelang unter strengem Polizeischutz an immer wieder wechselnden geheimen Orten. Wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed in Rushdies Buch «Die Satanischen Verse» hatte Irans damaliges geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini 1989 in einer Fatwa zur Tötung des Schriftstellers aufgerufen. Vor dem Angriff führte Rushdie aber ein relativ normales Leben und trat immer wieder in der Öffentlichkeit auf.

Sein neuer Roman «Victory City» erschien im Februar auf Englisch. In deutscher Übersetzung soll er am 20. April in den Buchhandel kommen. Er war bereits vor dem Angriff abgeschlossen, wozu Rushdie der «Zeit» sagte: «Wenn ich dieses Buch nicht vor der Attacke beendet hätte, wäre die Gefahr gross gewesen, dass ich mit dem Roman aus dem Tritt gekommen wäre.» (saw/sda/afp)