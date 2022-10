29 Tote bei Selbstmordanschlägen in Somalia

Bei zwei Selbstmordanschlägen in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind 29 Menschen getötet worden. Unter den Toten waren auch vier Angreifer. 70 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Samstag verletzt, einige befänden sich in kritischem Zustand.

Was ist dran an der «Impf-Lüge»? 5 Aussagen im Faktencheck

Das sind jetzt Wladimir Putins Optionen

Der russische Präsident droht mit schmutzigen Atombomben und will US-Satelliten abschiessen. Gleichzeitig bietet er neuerdings Friedensgespräche an. Was will er wirklich?

Ein chinesisches Sprichwort besagt: Wer auf einem Tiger reitet, der hat Angst, wieder abzusteigen. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine ist Wladimir Putin metaphorisch gesprochen auf einen solchen Tiger gestiegen. Warum der eigentlich als pragmatisch geltende russische Präsident dieses Risiko eingegangen ist, fasst Peter Clement im Magazin «Foreign Affairs» zusammen. Clement war einst Russland-Spezialist beim CIA und lehrt heute an der Colombia University in New York.