sonnig24°
DE | FR
burger
International
Thailand

Thailand führt strenge Gesetze für Alkoholkonsum ein – hohe Strafen

A palm tree casts a shadow on the empty tourist beach of Patong on Phuket, southern Thailand, Monday, June 28, 2021. Thailand&#039;s government will begin the &quot;Phuket Sandbox&quot; scheme to brin ...
Thailand verschärft Vorschriften zum Alkoholkonsum.Bild: keystone

Thailand führt strenge Gesetze für Alkoholkonsum ein – hohe Strafen drohen

Offiziell darf in Thailand schon lange nur zu ganz bestimmten Tageszeiten Alkohol getrunken werden. Bislang mussten sich Urlaubsgäste jedoch nicht allzu genau an die Vorschriften halten. Hohe Strafen werden dies bald ändern.
18.09.2025, 14:2018.09.2025, 14:20
Raphael Siems / watson.de

Es ist wieder so weit: Im Laufe des letzten halben Jahres wurden 200 Überstunden gesammelt. Die Augenringe haben eine Tiefe erreicht, über die man stolpern kann. Höchste Zeit, in den verdienten Thailand-Urlaub zu fliegen, um sich bei bestem Wetter ein paar Drinks zu genehmigen. Allerdings: Bitte nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten!

Ansonsten könnte einem dies nämlich sehr bald schon zum Verhängnis werden. Denn Thailand hat seine ohnehin strengen Vorschriften zum Alkoholkonsum verschärft. Wer nicht aufpasst, riskiert in Zukunft hohe Strafen.

Wann ist Alkohol erlaubt, wann verboten?

Wie angedeutet, ist das Thema an sich nicht ganz neu: Thailand legt grundsätzlich Wert darauf, dass der Konsum von Alkohol kontrolliert abläuft. So herrschen bereits seit Langem strikte Regeln, zu welchen Uhrzeiten in dem Land getrunken werden darf.

Konkret darf in Thailand zwischen 17.00 Uhr und 0.00 Uhr Alkohol getrunken werden, sowie zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr. Zu jeder anderen Zeit ist nicht nur der Konsum, sondern auch der Kauf von Alkohol verboten. Das gilt auch für Bars und Diskotheken. Die Regale in Supermärkten werden zu diesen Zeiten entsprechend abgeriegelt.

Das liegt unter anderem daran, dass der Jugendschutz in Thailand sehr ernst genommen wird, weshalb auch Personen unter 20 Jahren grundsätzlich keinen Zugang zu Bars oder Clubs erhalten. Verstösse hiergegen konnten auch bisher schon Strafen von mehreren tausend Baht bedeuten. Jetzt werden die Regeln nochmals verschärft.

Strafen von bis zu 10'000 Baht

Auch wenn es somit in Thailand schon lange untersagt ist, zwischen 0.00 Uhr und 11.00 Uhr, sowie zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr Alkohol zu trinken, wurde dies bislang nicht überall streng kontrolliert. Je nach Gebiet konnten Tourist:innen somit auch ausserhalb der gebotenen Zeiten theoretisch Alkohol trinken.

Das sollte man sich in Zukunft zweimal überlegen: Ab dem 8. November drohen in Thailand hohe Strafen, wenn die vorgegebenen Zeiten nicht eingehalten werden. Nicht nur für Pubs und Bars kann es bei Verstössen teuer werden, sondern auch für Gäste und somit auch Tourist:innen.

Konkret drohen dabei Strafen von bis zu 10'000 Baht. Umgerechnet sind das aktuell etwa 265 Euro. Unklar ist bisher, ob für sogenannte Entertainment-Zonen Sonderregelungen folgen sollen.

Das würde zum Beispiel bedeuten, dass in touristischen Hochburgen wie Pattaya-City oder Patong auf Phuket die Zeit, in der Alkohol konsumiert werden darf, von 0.00 Uhr verlängert werden könnte auf 4.00 Uhr morgens. Das Department of Provincial Administration, das hierfür verantwortlich ist, hat sich dazu noch nicht geäussert.

Wer also in naher Zukunft in das beliebte Urlaubsland fliegt, sollte sich besser genauer als bisher an die vorgegebenen Zeiten halten.

Übrigens: An Wahltagen darf in Thailand ganz grundsätzlich kein Alkohol getrunken werden. Aufgrund von politischer Unstabilität und Vorsicht vor Wahl-Manipulation werden diese Tage besonders ernst genommen und auch streng auf Verstösse geachtet.

In Thailand könntest du bald gratis (im Inland) fliegen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Affen begrapschen Frauen in thailändischem Zoo – das steckt dahinter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Ukraine greift Raffinerien in Russland an +++ Langjähriger Putin-Vertrauter verlässt Kreml
2
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
3
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
4
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
5
Du willst am Herd zum Fleisch-Profi werden? Dann befolge diese 7 Tipps
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
Der US-Sender ABC setzt die Talkshow des prominenten Fernsehmoderators Jimmy Kimmel nach dessen Äusserungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorerst ab.
Die Sendung werde «in absehbarer Zukunft» nicht mehr ausgestrahlt, teilte ABC mit. Begründet wurde der Schritt mit Äusserungen Kimmels über den getöteten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump. An welchen Worten genau die Entscheidungsträger Anstoss nahmen, blieb offen. Trump äusserte sich erfreut über ihren Beschluss und forderte, weitere Shows ihm unliebsamer Moderatoren abzusetzen.
Zur Story