Äthiopien

Vulkan Hayli Gubbi in Äthiopien bricht erstmals seit Jahrtausenden aus

Vulkan in Äthiopien bricht erstmals seit Jahrtausenden aus

24.11.2025, 15:5324.11.2025, 15:53
CAPTION CORRECTS HISTORY OF THE VOLCANO - In this photo released by the Afar Government Communication Bureau, ash billows from an eruption of the long-dormant Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia&#039;s Af ...
Bild: keystone

In Äthiopien ist erstmals seit Tausenden von Jahren der Vulkan Hayli Gubbi ausgebrochen. Eine Aschewolke stieg bis auf 8,5 Kilometer Höhe auf und trieb ostwärts über die Arabische Halbinsel, wie das EU-Zentrum für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) mitteilte.

Dort habe sie unter anderem den Luftraum über dem Jemen und Oman beeinflusst. Nach Angaben des Vulkan-Beobachtungszentrums im französischen Toulouse zog die Aschewolke weiter in Richtung Pakistan. Der Ausbruch sei beendet.

Experten beobachten aufmerksam

Satellitenbilder zeigten eine grosse Freisetzung von Schwefeldioxid, wie ECHO weiter mitteilte. Der Vulkan liegt in der abgelegenen Region Afar im Nordosten des Landes am Horn von Afrika, nahe der Grenze zu Eritrea. In einem Umkreis von 30 Kilometern leben nach ECHO-Angaben rund 9'000 Menschen, die potenziell von der Eruption betroffen sein könnten.

Der Ausbruch gilt als erste dokumentierte Aktivität des Hayli Gubbi seit mehreren Jahrtausenden und wird von Experten aufmerksam beobachtet. Weitere Einschätzungen zu möglichen Folgen für lokale Gemeinschaften lagen zunächst nicht vor. (sda/dpa)

