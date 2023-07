Premierwahl in Thailand: Spitzenkandidat Pita verfehlt Mehrheit

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Schleswig-Holsteins frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot. Sie starb am Mittwoch wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag in Kiel, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die SPD-Politikerin war die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik.