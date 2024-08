Haie auf Koks: So gelangt das weisse Pulver in die Tiere

Haie auf Kokain. Das klingt mehr nach einem fiktiven Horrorfilm als nach Realität. Doch Fakt ist, in Rio de Janeiro sind Scharfnasenhaie positiv auf Kokain getestet worden.

Schwarznasenhaie sind relativ klein und werden nur etwa 77 Zentimeter gross. bild: Oswaldo Cruz Institut

Das Erschreckende: Die Werte liegen rund 100-Mal höher als zuvor bei anderen Meerestieren nachgewiesen wurde, wie Beisielweise bei Muscheln. Dies deute auf grosse Mengen der Droge hin, heisst es seitens der Forschenden. Ihre Studie ist in der Fachzeitschrift «Science of The Total Environment» veröffentlicht worden. Die Analyse sei die erste, bei der die Substanz in Haien gefunden wurde.

Doch wie gelangt Kokain überhaupt in die Körper der Haie?

Das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» sprach mit Enrico Mendes Saggioro, dem Leiter der Studie. Dieser geht einerseits davon aus, dass das Rauchmittel über das Abwasser ins Meer gelangt. Andererseits vermutet er, dass die Droge auch durch Laboratorien ins Meer gelangen, welche das reine Kokain strecken, um den Gewinn zu erhöhen. Die Kontamination könne aber auch durch andere Lebenswesen erfolgen, welche den Haien als Nahrung dienen. Scharfnasenhaie werden auch von Menschen verzehrt.

Sind die Haie high?

Was macht das Rauchgift mit den Tieren? Werden sie euphorisch, aggressiv?

«Wir wissen es nicht», sagt Mendes Saggioro. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass – wie auch bei Menschen – etwas mit seinem Dopaminlevel geschieht. Die Wirkung von Kokain beim Menschen ist gut erforscht. Durch den Konsum werden die Nervenzellen, die Dopamin, Noradrenalin und Serotonin enthalten, verstärkt aktiviert. Die Dopaminkonzentration schnellt in die Höhe.

Was bei anderen Meerestieren bereits untersucht wurde: «Von Modellfischen, die der Droge in Laboren ausgesetzt wurden, wissen wir, dass sich ihr Sehvermögen ändert. Sie macht sie kraftloser. Ihre DNA verändert sich», so der Forscher. Doch um die genauen Folgen der Kokain-Belastung für die Tiere zu bestimmen, seien spezifische Studien erforderlich.

Mit der Studie will das Forscherteam die Türen zu ungeklärten Fragen öffnen: Welche Tiere sind noch kontaminiert? Welche Substanzen schwimmen noch in den Weltmeeren herum? Wie verändern Drogen das Ökosystem?