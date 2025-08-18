sonnig23°
DE | FR
burger
International
Türkei

CHP-Anhänger protestieren in der Türkei nach Festnahmen

Nach neuen Festnahmen: Opposition protestiert in der Westtürkei

18.08.2025, 20:58
Mehr «International»

Im westtürkischen Aydin haben Tausende Anhänger der grössten Oppositionspartei CHP demonstriert. Die Proteste folgen auf neue Razzien gegen von der Opposition geführte Stadtverwaltungen. Sie richteten sich aber auch gegen die Bürgermeisterin der Stadt, Özlem Cercioglu, die überraschend vergangene Woche von der CHP zur Regierungspartei AKP übergelaufen war.

Grund für Wechsel wird diskutiert

Aydin gilt als CHP-Hochburg. Bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr war Cercioglu mit rund 51 Prozent als Bürgermeisterin wiedergewählt worden. In Sprechchören forderten die Demonstranten die Bürgermeisterin zum Rücktritt auf.

Die Gründe für den plötzlichen Wechsel werden in der Türkei kontrovers diskutiert. Gegen die Bürgermeisterin laufen Medienberichten zufolge zahlreiche Korruptionsverfahren. CHP-Chef Özgür Özel wirft Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, die Justiz für seine Zwecke zu nutzen und Cercioglu erpresst zu haben. Die Bürgermeisterin selbst gibt dagegen Probleme mit ihrer Partei als Grund an.

Zahlreiche Bürgermeister der Opposition festgenommen

Die CHP, der bei den landesweiten Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ein Überraschungserfolg gelungen war, steht seit Monaten unter Druck. Im März hatte die Festnahme und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters, Ekrem Imamoglu, landesweite Proteste ausgelöst. Imamoglu gilt als vielversprechender Herausforderer Erdogans bei einer künftigen Präsidentschaftswahl.

Es folgten zahlreiche Razzien gegen von der Opposition geführte Stadtverwaltungen unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen – erst am Freitag war der Bezirksbürgermeister des Istanbuler Touristenzentrums Beyoglu festgenommen worden. CHP-Chef Özel warf Erdogan auf dem Protest in Aydin vor, sich Gemeinden, die er nicht durch Wahlen gewinnen konnte, auf anderem Wege zurückzuholen zu wollen.

16 Bürgermeister der CHP sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Opposition wertet das Vorgehen als politisch motiviert. Die Regierung weist jegliche Einflussnahme auf die Justiz zurück. (sda/dpa)

Mehr zur Türkei:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Proteste in der Türkei: Die stärksten Bilder
1 / 14
Proteste in der Türkei: Die stärksten Bilder
Während Protesten in Istanbul wird die Polizei von Demonstranten mit Feuerwerken beworfen.
quelle: keystone / francisco seco
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Strasse in der Türkei spielt jetzt Mozart, wenn du anständig fährst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Treffen mit Europäern beginnt +++ Trump verspricht Ukraine «sehr guten Schutz»
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Trump legt Selenskyj Krim- und Nato-Verzicht nahe – die wichtigsten Punkte vor dem Treffen
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Schurters WM-Derniere im Wallis +++ Swiatek mühelos im Cincinnati-Final
Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge
Der russische (Staats-)Sender RT hat am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.
Zur Story