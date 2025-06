Tiktok-Star in Pakistan getötet

In Pakistan ist ein 17-jähriger Social-Media-Star getötet worden – die Polizei verdächtigt einen jungen Mann, der der Jugendlichen nachgestellt haben soll. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, brach der mutmassliche Täter in das Haus des Teenagers in der Hauptstadt Islamabad ein und erschoss das Mädchen vor den Augen der Mutter.

Der 22-Jährige habe in der Vergangenheit wiederholt vergebliche Annäherungsversuche an das Mädchen gestartet. Der junge Mann sei am Dienstag gefasst worden und habe die Tat gestanden. Der Polizeisprecher sprach gegenüber der dpa von einem «kaltblütigen Mord».

Der Fall sorgt für grosses Aufsehen in dem südasiatischen Land. Der getöteten Sana Yousaf, die aus einer abgelegenen Stadt in dem nordwestlichen Distrikt Chitral nahe der afghanischen Grenze stammt, folgten auf der Online-Plattform Tiktok fast eine Million Menschen. Auch auf Instagram hatte sie eine grosse Anhängerschaft.

In dem patriarchal geprägten südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Frauen. Für Aufsehen sorgte 2016 der Fall der jungen Influencerin Qandeel Baloch. Ihr Bruder hatte die junge Frau erdrosselt. Baloch hatte in ihren Videos immer wieder die Unterdrückung von Frauen kritisiert und sich für Gleichberechtigung eingesetzt. (hkl/sda/dpa)