Nebel13°
DE | FR
burger
International
Tiktok

Chinesischer Staatschef stimmt laut Trump Tiktok-Deal zu

FILE - President Donald Trump, left, shakes hands with China&#039;s President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh, Fil ...
Donald Trump und Xi Jinping.Bild: keystone

Chinesischer Staatschef stimmt laut Trump Tiktok-Deal zu

20.09.2025, 07:2420.09.2025, 07:24

Der chinesischen Staatschef Xi Jinping hat laut Donald Trump einem Deal um die Video-App Tiktok zugestimmt. Zugleich blieb der US-Präsident vage bei den Details und machte deutlich, dass an der Vereinbarung noch gearbeitet werde.

Der Tiktok-Deal sei gut unterwegs und «die Investoren machen sich bereit», sagte er im Weissen Haus. Die US-Regierung hatte bereits Anfang der Woche von einer grundsätzlichen Einigung zur Zukunft von Tiktok in den USA gesprochen.

Zugleich versicherte Trump – erneut ohne Details – dass die Vereinbarungen einen Einfluss Chinas auf die App verhindern würden. Er bekräftigte bisherige Angaben, dass US-amerikanische Investoren das US-Geschäft von Tiktok übernehmen sollen. Das «Wall Street Journal» berichtete praktisch zur selben Zeit, dass die US-Regierung von diesen Investoren im Zuge der Transaktion eine Zahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bekommen werde. Darauf angesprochen sagte Trump, dies sei noch nicht endgültig ausgehandelt worden – «aber wir werden etwas bekommen».

Tiktok droht seit Monaten Aus in den USA

Der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance hat seine Zentrale in Peking und die Zukunft der App in den USA hängt deshalb seit Monaten in der Schwebe. Sie hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte gleich zu seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Frist ein, die er später immer weiter verlängerte. Dafür gab es in dem Gesetz keine Grundlage.

In den USA zählt Tiktok nach früheren eigenen Angaben mehr als 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Auf den Betrieb der Kurzvideo-App ausserhalb der USA dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben.

Streit um Rolle Chinas

In den USA werden Bytedance – und damit auch die Tochter Tiktok – als chinesische Unternehmen gesehen. Bytedance kontert, der Konzern sei zu 60 Prozent in Besitz internationaler Investoren und habe seinen Sitz auf den Cayman Islands. Bytedance ist allerdings wegen der Zentrale in Peking an viele chinesische Vorschriften gebunden. Und Gründer um Zhang Yiming halten zwar lediglich einen Anteil von 20 Prozent – sollen aber laut Medienberichten die Kontrolle dank Aktien mit mehr Stimmrechten haben.

Einfluss von Trump-Unterstützern

Wie vor wenigen Tagen das «Wall Street Journal» berichtete, sollen US-Investoren wie Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von Tiktok halten. Der Rest solle bei chinesischen Anteilseignern liegen. Informationen des US-Senders CNBC zufolge werde der Software-Konzern Oracle von Trump-Unterstützer Larry Ellison seine Rolle als technischer Dienstleister von Tiktok in den USA behalten.

Damit würde eine weitere Online-Plattform in den USA unter finanziellen Einfluss von Unternehmern kommen, die dem rechten politischen Lager um Trump wohlgesonnen sind. Beim ehemaligen Twitter – heute X – wurden nach der Übernahme durch den Tech-Milliardär und zeitweiligem Trump-Vertrauten Elon Musk rechte politische Stimmen präsenter. Beim Facebook-Konzern Meta, zu dem auch Instagram gehört, rückte Gründer Mark Zuckerberg politisch ebenfalls näher zu den Republikanern. (sda/dpa)

Mehr zu Tiktok:

Kirk-Attentat: Utahs Gouverneur erklärt Social Media den Krieg – und gerät ins MAGA-Visier
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland beantragt Nato-Artikel 4
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
2
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
Kopftuch einer Dozentin beschäftigt die Aargauer Regierung
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung
4
D4vd sagt Tournee ab – nachdem Leiche im Kofferraum seines Teslas gefunden wurde
Russland bestreitet estnische Luftraum-Verletzung: «Route führte über neutrale Gewässer»
Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen Nato-Landes verletzt haben sollen. «Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen», teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.
Zur Story