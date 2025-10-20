bedeckt12°
Diese europäische Hauptstadt verbietet ab 2026 E-Scooter

In dieser europäischen Hauptstadt darfst du ab 2026 keine E-Scooter mehr mieten

20.10.2025, 15:4120.10.2025, 15:41
epa11923954 A person rides a Lime rental e-scooter in central London, Britain, 25 February 2025. Westminster council will convert around 200 car parking spaces in central London into parking bays for ...
In Prag dürfen ab dem 01.01.2026 keine E-Scooter zur Miete angeboten werden.Bild: keystone

Die Touristenhochburg Prag verbannt Miet-E-Scooter ab dem neuen Jahr von ihren Strassen und Gehwegen. Das hat der Stadtrat nach Angaben der Agentur CTK am Montag beschlossen.

Begründet wurde der Schritt mit zahlreichen Beschwerden von Einwohnern über falsch abgestellte und im Weg stehende Elektroroller. Zudem sei es gehäuft zu Unfällen mit den Gefährten gekommen, teils sogar mit tödlichem Ausgang.

Die Fahrzeuge von Anbietern wie Bolt und Lime lassen sich per Smartphone-App anmieten. Die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristen beliebt, um die Stadt schnell und flexibel zu erkunden. Im vorigen Jahr zählte Prag nach Angaben der Statistikbehörde CSU mehr als acht Millionen Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland – ein historischer Rekord.

Als Alternative zu den Miet-E-Scootern bieten sich Leihfahrräder mit oder ohne elektrischem Antrieb an. Mit den Verleihfirmen dieser Fahrzeuge will die Stadtverwaltung künftig Verträge über die Nutzung ausgewiesener Gehweg- und Strassenflächen zum Parken abschliessen. Dafür müssen die Firmen eine monatliche Gebühr von umgerechnet rund 0.92 Franken pro Fahrrad entrichten.

Würdest du dir ein solches Verbot in Schweizer Städten wünschen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 153 Personen teilgenommen

Das Thema bewegt die Menschen im historischen Kern der tschechischen Hauptstadt, der seit Jahren unter sinkenden Einwohnerzahlen leidet. Der erste Stadtbezirk liess Anfang Oktober sogar ein lokales Referendum zu dem Thema abhalten. Darin sprach sich eine klare Mehrheit von 82 Prozent der Beteiligten für ein Parkverbot für Miet-Elektroroller aus. (sda/dpa)

