Nach Polizeiangaben ist bisher nicht klar, ob sich Täter und Opfer kannten oder der junge Mann willkürlich auf zufällige Opfer eingestochen hat. Eine Frau habe der Mann direkt in einem Diskontladen angegriffen, die zweite in einem dazugehörenden anderen Raum. Beide Frauen seien Verkäuferinnen gewesen. Die mutmassliche Tatwaffe, ein Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge, fand die Polizei nach Angaben einer Sprecherin unweit des Tatorts. Für die Öffentlichkeit bestehe keine weitere Gefahr.

In einem Einkaufszentrum in der tschechischen Stadt Hradec Kralove (Königgrätz) hat ein junger Mann zwei Frauen mit einem Messer niedergestochen.

«King» Trump hebt Maut auf – Weisses Haus postet irres Bild

Trump hebt die Maut in New York auf. Das Weisse Haus feiert ihn darauf mit einem KI-Bild, auf dem er als König zu sehen ist.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der gerade erst eingeführten Fahrzeug-Maut in New York angeordnet. Die Genehmigung für das Projekt werde aufgehoben, teilte das Verkehrsministerium mit. Die Maut sei ein «Schlag ins Gesicht der amerikanischen Arbeiterklasse und Kleinunternehmer», so US-Verkehrsminister Sean Duffy. Die New Yorker Nahverkehrsbehörde kündigte Medien zufolge an, vor Gericht gegen die Abschaffung der Maut vorzugehen.