freundlich
DE | FR
burger
International
Türkei

Erdbeben Türkei: Westen des Landes wird von Beben der Stärke 6,1 erschüttert.

Rubble is splattered after a building collapsed during an earthquake in Sindirgi, northwest Turkey, Monday, Aug. 11, 2025. (Berkman Ulutin/Dia Photo via AP) APTOPIX Turkey Earthquake
Die Türkei wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht. Im Bild: Beschädigte Gebäude nach einem Erdbeben in Sindirigi im Nordwesten des Landes am 11. August.Bild: keystone

Erdbeben der Stärke 6,1 trifft Türkei

In der Westtürkei kam es am Montagabend zu einem starken Erdbeben. Gebäude stürzten ein, über Verletzte oder Tote ist noch nichts bekannt.
27.10.2025, 22:4927.10.2025, 22:49

Mehrere türkische Medien berichten, dass die Westtürkei von zwei starken Erdbeben heimgesucht worden ist. Das stärkere der beiden Beben erreichte 6,1 auf der Richterskala. Das schwächere Nachbeben hatte Stärke 4,2. Insgesamt wurden bis jetzt 26 Nachbeben registriert.

Das Epizentrum lag in der Stadt Sindirgi, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Das Beben sei bis in die Hauptstadt Istanbul spürbar gewesen.

Das Beben habe sich um 22.48 Uhr in einer Tiefe von 5,99 Kilometern ereignet. Die Erschütterungen waren auch in den Millionenmetropole Izmir zu spüren. Schäden wurden zunächst nicht gemeldet, Einsatzkräfte seien vor Ort, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya am Montag auf der Online-Plattform X.

Katastrophenschutz erlässt Warnung

Es sollen mehrere Gebäude eingestürzt sein. Der türkische Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu äusserte sich, die Behörden beobachteten die Lage genau.

Über Verletzte oder Tote war zunächst nichts bekannt. Der türkische Katastrophenschutz veröffentlichte eine Notfallmeldung. Unter anderem weist er darin darauf hin, dass man keinesfalls beschädigte Gebäude betreten soll und sich auch nicht in ihrer Nähe aufhalten soll. Den Anweisungen der lokalen Behörden sei Folge zu leisten.

In Sindirgi hatte sich erst im August ein Erdbeben der Stärke 6,1 ereignet, ein Mensch kam damals ums Leben.

Weltpresse-Foto 2024, Türkei Erdbeben, Einzelbild Europa
In der Türkei kommt es aufgrund der geografisch exponierten Lage immer wieder zu Erdbeben.

In der Türkei befinden sich zahlreiche sogenannte Verwerfungen, also tektonische Zerreiss- oder Bruchstellen im Gestein. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. Im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul erschüttert.

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay ein verheerendes Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53'000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote. (sda/dpa)

(her/sda/dpa)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
    2
    Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
    3
    «Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
    4
    Es. Ist. Fucking. Aus.
    5
    Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
    Meistkommentiert
    1
    Hamas übergibt weitere Leiche +++ Getöteter von ZDF-Partnerfirma war Hamas-Kämpfer
    2
    Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
    3
    «Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
    4
    Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
    5
    Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
    Meistgeteilt
    1
    Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
    2
    Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
    3
    Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
    4
    Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
    5
    Luganos Alioski fällt mit Wadenbeinbruch aus +++ Juventus entlässt Trainer Tudor
    Mann attackiert andere Passagiere – Lufthansa-Piloten brechen Langstreckenflug ab
    Ein Lufthansa-Flug ist schon in der Luft, als ein Passagier durchdreht. Die Piloten entscheiden sich, den Flug von Chicago nach Frankfurt abzubrechen.
    Auf dem Lufthansa-Flug LH 431 von Chicago nach Frankfurt ist es am Samstagabend (Ortszeit) offenbar zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Das berichtet der Sender RTL unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach soll ein Passagier an Bord der Boeing 747 durchgedreht sein und mehrere Menschen attackiert haben. Die Maschine mit 363 Personen an Bord musste umkehren – und landete in Boston.
    Zur Story