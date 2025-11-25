bedeckt
Anklage gegen Erdogan-Gegner Imamoglu angenommen

25.11.2025, 10:0625.11.2025, 10:06

Ein türkisches Gericht hat die mehrere Tausend Jahre Haft fordernde Anklageschrift gegen den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu angenommen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

epa11973060 (FILE) Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu speaks to supporters gathered in front of the Istanbul Courthouse, in Istanbul, Turkey, 31 January 2025 (re-issued 19 March 2025). One day after Imamog ...
Ekrem Imamoğlu ist seit März 2025 in Untersuchungshaft.Bild: keystone

Dem Politiker werden demnach unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Neben Imamoglu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt.

Imamoglu gilt als aussichtsreicher Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er war im März unter Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert zusammengerechnet mehr als 2'400 Jahre Haft für Imamoglu für 142 Vergehen. Seine CHP-Partei hat die Anklage als «politische Propagandaschrift» bezeichnet. Experten gehen davon aus, dass das Verfahren bis zu acht Jahre dauern könnte. (sda/dpa)

