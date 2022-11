Ukrainische Zebras unter russischer Besatzung

Was der Ukraine-Krieg für die Tiere bedeutet – und was versucht wird, um sie zu retten

Ferdinand von Anhalt-Köthen gründete in der Folge ein Gut mit Namen Askanija-Nowa. Später ging das Stück Land an die Kaufmannsfamilie Falz-Fein, die es stetig erweiterte und die Veredelung der Schafwolle perfektionierte. Ab 1874 wurde die südukrainische Steppe zusätzlich um einen Zoo mit wilden Tieren und später einen botanischen Garten erweitert.

Das Nationalnaturschutzgebiet ist eng verstrickt mit deutscher Adelsgeschichte. So fragte Herzog Ferdinand von Anhalt-Köthen 1828 den russischen Zaren Nikolaus I. nach einer Kolonie für seine Schafzucht, da er in der Heimat kein passendes Weideland aufspüren konnte. Und weil Russland damals Interesse an hochgezüchteten Schafrassen für die Textilindustrie hatte, schenkte der Zar dem deutschen Herzog ein Stück Steppe.

Das ist der Askanija-Nowa-Park in der Ukraine – eines der grössten Naturschutzgebiete auf dem europäischen Kontinent. Er liegt in der Oblast Cherson – rund 30 Kilometer von der Halbinsel Krim entfernt.

Selenskyj: 40 Prozent des Energiesystems schwer beschädigt – das Nachtupdate ohne Bilder

Mittwoch ist der 252. Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Thema bleiben vor allem die russischen Angriffe auf die Stromversorgung – hier ist das Nachtupdate.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft noch vor Beginn des Winters auf Hilfe der EU bei der Wiederherstellung des durch russische Angriffe schwer angeschlagenen Energienetzes der Ukraine. Vierzig Prozent des Energiesystems seien «schwer beschädigt», sagte der Staatschef bei einem Treffen mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Dienstag in Kiew. «Wir werden alles tun, um die Menschen in diesem Winter mit Strom und Wärme zu versorgen», versprach er am Abend in seiner täglichen Videoansprache.