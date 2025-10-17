wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
Ukraine

Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer wird nicht ausgeliefert

FILE - In this picture provided by Swedish Coast Guard, a leak from Nord Stream 2 is seen, on Sept. 28, 2022. Danish Maritime Authority said Thursday that it was removing a sailing ban in the Baltic S ...
Nach der Sabotage an der Pipeline Nord Stream 2 sollte ein Verdächtiger eigentlich nach Deutschland ausgeliefert werden.Bild: keystone

Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer wird nicht ausgeliefert

17.10.2025, 14:1317.10.2025, 14:15

Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee darf einer der mutmasslichen Beteiligten nicht von Polen nach Deutschland ausgeliefert werden. Ein Gericht in Warschau lehnte die Überstellung des 46 Jahre alten Ukrainers Wolodymyr Z. an die deutschen Behörden ab und hob seine Untersuchungshaft auf, wie die Agentur PAP meldete. Erst am Mittwoch hatte das höchste italienische Gericht die Auslieferung eines weiteren, in Italien gefassten Verdächtigen gestoppt.

Der von Deutschland mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war in Pruszkow bei Warschau festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe handelt es sich bei dem 46-Jährigen um einen ausgebildeten Taucher, der mutmasslich Mitglied der Gruppe war, die im Herbst 2022 nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Nord-Stream-Gaspipelines platzierte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.

Bei dem Anschlag beschädigten die Sprengungen die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Die Explosionen wurden in der Nähe von Bornholm registriert. Wenig später entdeckte man vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen.

Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland, allerdings nicht mehr zum Zeitpunkt des Anschlags. Nord Stream 2 war infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch gar nicht in Betrieb. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
2
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
3
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
4
Schwarzer Block bei Palästina-Demo in Bern: Hunderte Personen identifiziert
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu +++ Ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
2
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
5
Lugano – Lausanne wird nicht wiederholt +++ YB-Frauen im Europa Cup gegen Sparta Prag
Drohnenangriffe auf Justizgebäude in mexikanischer Stadt Tijuana
In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana sind Justizgebäude mit Drohnen angegriffen worden. Die Drohnen seien bestückt gewesen mit Sprengstoff, der mit Nägeln und anderen Metallgegenständen versetzt gewesen sei, sagte Staatsanwältin María Elena Andrade am Donnerstag vor Journalisten.
Zur Story